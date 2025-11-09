Bỉ phản đối kế hoạch của EU dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine, đàm phán không đạt kết quả

Bỉ tiếp tục phản đối kế hoạch của EU dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine, viện dẫn rủi ro pháp lý và tài chính. Cuộc họp với Ủy ban châu Âu không đạt tiến triển.

Cuộc họp giữa các quan chức Bỉ và Ủy ban châu Âu (EC) đã kết thúc mà “không đạt được bước đột phá nào”, theo kênh Euronews.

Các quan chức EC không thể thuyết phục được Bỉ thay đổi lập trường về việc sử dụng tài sản ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng để tài trợ cho chính phủ Ukraine, Euronews đưa tin hôm 8/11. Quốc gia này vẫn phản đối kế hoạch trên, viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính, sau cuộc họp “mang tính kỹ thuật” về vấn đề này.

Liên minh châu Âu đang tìm cách huy động khoảng 140 tỷ euro (160 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine, sử dụng tài sản của Nga làm tài sản thế chấp. Kế hoạch này giả định rằng Moscow sẽ phải trả tiền bồi thường chiến tranh cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Theo Euronews, chính phủ Bỉ lo ngại về việc Ủy ban châu Âu không đưa ra các phương án thay thế, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với kết quả của cuộc đàm phán. “Đối với Bỉ, điều cốt yếu là phải xem xét tất cả các lựa chọn. Mọi hướng tiếp cận khả thi cần được đánh giá một cách nghiêm túc và minh bạch để đảm bảo giải pháp tốt nhất”, một nguồn tin nói với kênh này.

Phần lớn số tài sản bị phong tỏa, ước tính khoảng 300 tỷ USD, đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear ở Bỉ. Trước đó, Bỉ đã cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với các vụ kiện tụng kéo dài và tốn kém nếu Moscow quyết định kiện vì việc tịch thu tài sản.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cảnh báo rằng Nga có thể trả đũa bằng cách tịch thu 200 tỷ euro (172 tỷ USD) tài sản của phương Tây – bao gồm tài sản động sản và bất động sản – thuộc sở hữu của Bỉ, Mỹ, Đức và Pháp đang nằm trong lãnh thổ Nga. Ông Francken cũng cho rằng số tiền này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, chứ không giúp kết thúc nó.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga đều sẽ bị coi là hành vi trộm cắp, và những ai chiếm đoạt chúng sẽ “phải chịu truy tố pháp lý dưới hình thức này hay hình thức khác”.

Theo tờ Financial Times, các phương án thay thế – bao gồm vay chung giữa các nước EU hoặc viện trợ trực tiếp từ 27 thành viên – đều có thể mang lại hậu quả sâu rộng đối với một số quốc gia thành viên, bởi cả hai lựa chọn này “đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thâm hụt và nợ công của họ”.

Dự kiến Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này tại Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

Theo RT