Bay từ Tokyo sang New York chỉ 60 phút: Nhật Bản mở tuyến “tàu vũ trụ” giá gần 700.000 USD

Nippon Travel Agency hợp tác với công ty khởi nghiệp phát triển tên lửa tái sử dụng, lên kế hoạch mở tuyến bay qua không gian giúp di chuyển từ Tokyo đến New York chỉ trong 60 phút, giá vé 657.000 USD khứ hồi.

Một công ty du lịch Nhật Bản tuyên bố trong hôm 28/10 rằng họ sẽ ra mắt dịch vụ vận chuyển siêu tốc qua không gian trong thập niên 2030, cho phép di chuyển từ Tokyo đến các thành phố của Mỹ như New York chỉ trong 60 phút.

Dịch vụ này do Nippon Travel Agency hợp tác với một công ty khởi nghiệp chuyên phát triển tên lửa tái sử dụng, hướng đến việc mở ra kỷ nguyên mới của giao thông vũ trụ. Mức giá cho mỗi khách hàng dự kiến là 100 triệu yen (tương đương khoảng 657.000 USD) cho chuyến khứ hồi.

Theo thông tin từ hai công ty, phương tiện vận chuyển sẽ được phóng từ vị trí ngoài khơi và có thể kết nối bất kỳ hai điểm nào trên Trái Đất trong vòng 60 phút. Họ đặt mục tiêu thiết lập tuyến hành trình đầu tiên giữa Tokyo và Mỹ.

“Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ trở thành cột mốc mới kết nối giữa du hành không gian và du lịch”, ông Keigo Yoshida, Chủ tịch Nippon Travel, cho biết trong cuộc họp báo tại Tokyo.

Hãng du lịch cho biết sẽ nhận đơn đăng ký sớm từ năm tài chính 2026.

Dự án được kỳ vọng sẽ tiến hành theo từng giai đoạn: bắt đầu với các tour trải nghiệm ẩm thực không gian và tham quan cơ sở mặt đất liên quan đến công nghệ vũ trụ vào năm tài chính 2026; sau đó là dịch vụ lưu trú ngoài quỹ đạo dự kiến ra mắt vào những năm 2040.

Theo thỏa thuận hợp tác, Nippon Travel sẽ đảm nhận thiết kế và quảng bá các sản phẩm du lịch liên quan, trong khi ông Kojiro Hatada, Chủ tịch công ty khởi nghiệp Innovative Space Carrier có trụ sở tại Tokyo, cho biết công ty ông sẽ nỗ lực giảm chi phí di chuyển bằng cách tăng số chuyến bay có thể thực hiện trong vòng đời của mỗi phương tiện.

Theo Reuters