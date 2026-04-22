Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 và Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026; Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 Phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK; Thông qua việc niêm yết Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán ra công chúng cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK 2026

Không ngừng nỗ lực vì mục tiêu tăng trưởng ổn định

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, kinh tế thế giới vẫn duy trì mức tăng trưởng trung bình, song có sự phân hóa rõ nét giữa các nền kinh tế. Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng tích cực, GDP tăng trưởng 8,02% so với năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, BAC A BANK đã không ngừng nỗ lực để tăng trưởng ổn định và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mọi hoạt động của BAC A BANK đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ngân hàng đã nỗ lực để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản trong năm 2025. Trong đó, tổng tài sản của BAC A BANK đạt gần 196 nghìn tỷ đồng tăng 18,3% so với năm 2024, vốn điều lệ đạt mức 10.032 tỷ đồng tăng trưởng 12%, huy động vốn tăng 5,1% so với năm trước đảm bảo tính thanh khoản đáp ứng hiệu quả nhu cầu hoạt động - kinh doanh của Ngân hàng, với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bán sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tăng 14,1% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,15% tổng dư nợ, đạt mục tiêu khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.468 tỷ đồng. BAC A BANK tiếp tục định hướng cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, y tế, giáo dục và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân.

Cùng với đó việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ được BAC A BANK tiếp tục chú trọng phát triển ngân hàng đa năng, hiện đại với Dự án Ngân hàng số, nâng cấp hệ thống Ngân hàng điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng trên toàn bộ các kênh giao dịch. Đến hết năm 2025, số lượng khách hàng cá nhân tăng 32,0%, số lượng khách hàng tổ chức kinh tế tăng 20,1%.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK phát biểu và trả lời cổ đông

Toàn hệ thống BAC A BANK quản lý và vận hành 88 máy ATM và có 450 điểm chấp nhận thanh toán thẻ bằng thiết bị POS. Số lượng hợp đồng Internet Banking tăng 70,2% so với năm 2024. Số lượng thẻ tín dụng phát hành hơn 47 nghìn thẻ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và sản phẩm dịch vụ, tổng doanh thu dịch vụ và bảo lãnh của Ngân hàng đạt kết quả tăng trưởng tích cực.

Năm 2025, tổng thu phí dịch vụ và bảo lãnh tăng 70,1% so với năm 2024. Bên cạnh việc không ngừng hiện đại hóa, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, BAC A BANK đã đầu tư mở rộng, nâng cấp trung tâm dữ liệu, triển khai hệ thống bảo mật tiên tiến, đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin luôn hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật.

Ngân hàng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hoạt động; tập trung nâng cao năng lực tài chính, triển khai các giải pháp tăng vốn điều lệ, củng cố nền tảng vốn và các tỷ lệ an toàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống quy định nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động.

Ông Đặng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc thường trực báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

Nâng cao năng lực bằng các giải pháp đồng bộ

Trước tình hình thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do bất ổn địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực, cùng với xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản thuế quan, còn trong nước, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2026, BAC A BANK tiếp tục kiên định với định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, hiện đại, với nền tảng quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực trong nước và quốc tế với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng ổn định, an toàn, hiệu quả. Ngân hàng đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt ưu tiên tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp…

Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc điều hành Đại hội

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2026, so với năm 2025 dự kiến: tổng tài sản tăng 8%-12%; vốn điều lệ tăng 7%-17%; huy động vốn khách hàng tăng 7%-11%; dư nợ cho vay tăng 8%-12%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 300 đến 350 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.500-1.650 tỷ đồng.

BAC A BANK nỗ lực nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính thông qua các giải pháp đồng bộ tăng quy mô và chất lượng vốn tự có, quyết liệt xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng danh mục tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. Đồng thời, BAC A BANK cũng chú trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, đúng định hướng, hợp lý và hiệu quả, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, phát triển hệ thống mạng lưới, các kênh phân phối, mở rộng thị trường và cải tiến sản phẩm dịch vụ, tiếp tục tăng tính minh bạch trong mọi hoạt động và hiện đại hóa, đầu tư, nâng cấp, đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin. Tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Trong đó: nghiên cứu cải tiến, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại; phát triển các hoạt động dịch vụ và ngân hàng bán lẻ; gia tăng các tiện ích, dịch vụ trên nền tảng số; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; đẩy nhanh tiến độ dự án Ngân hàng số; nâng cao chất lượng hệ thống Kiosk Banking.

Đồng thời, BAC A BANK nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng lưới điểm giao dịch, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, gia tăng tính hiệu quả trong công tác truyền thông, quản trị thương hiệu.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.525 tỷ đồng với hình thức phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 là 7,5% trên tổng số cổ phần phổ thông, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2025, sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến: Vai trò đồng hành của BAC A BANK đới với phát triển nông nghiệp bền vững; Kế hoạch chuyển sang sàn giao dịch HOSE trong thời gian tới; Diễn biến lãi suất và thị trường vốn ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của ngân hàng; Lãi suất cho vay ưu đãi có gây áp lực lên lợi nhuận và quyền lợi cổ đông không; Hoạt động dịch vụ - đặc biệt là định hướng phát triển ngân hàng số sẽ đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng thời gian tới; Các chỉ số an toàn hoạt động của BAC A BANK hiện nay; BAC A BANK làm gì để ứng phó với biến động thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững.

Các cổ đông thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Sau khi trao đổi trực diện, Ban Chủ tọa đã giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận sự đóng góp ý kiến tích cực của các cổ đông để các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển và hoàn thiện hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: Thực tiễn hôm nay càng khẳng định sự đột phá trong tư duy từ rất sớm của BAC A BANK, đó là: “Ngân hàng phải thực sự là bà đỡ cho nền kinh tế”, để đồng tiền được luân chuyển theo chuỗi giá trị - luôn đồng hành và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng Tài nguyên thiên nhiên Việt, Trí tuệ Việt kết hợp với Công nghệ đầu cuối của thế giới, hướng tới Hạnh phúc đích thực của mỗi con người. Trên tinh thần đó, BAC A BANK không ngừng nỗ lực đóng góp vào các động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế, trong đó nông nghiệp giữ vai trò mũi nhọn. Không chỉ cung cấp nguồn vốn ưu đãi, Ngân hàng còn phát huy vai trò tư vấn, kết nối các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm hình thành các mô hình sản xuất bền vững, qua đó góp phần nâng cao trình độ sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

BAC A BANK đặc biệt đề cao các tiêu chuẩn phát triển bền vững theo định hướng ESG trong hoạt động cấp tín dụng. Cụ thể, với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất thực phẩm sạch, dược liệu sạch..., Ngân hàng đánh giá cao khả năng ứng dụng công nghệ, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin và kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra; qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bám sát giá trị cốt lõi “Vì con người” mà BAC A BANK luôn kiên định theo đuổi.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bắc Á luôn tuân thủ đầy đủ các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng: các chỉ số tài chính quan trọng đều tuân thủ các giới hạn do Ngân hàng Nhà nước đề ra như CAR, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn... Việc duy trì các chỉ số này giúp BAC A BANK chủ động trước biến động thị trường và đảm bảo hoạt động an toàn. Với chính sách chủ động điều hành linh hoạt, bám sát thị trường, đảm bảo cân đối nguồn vốn và tín dụng, đồng thời đóng vai trò bình ổn thông qua việc không chạy đua lãi suất. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, BAC A BANK kiên định chiến lược phát triển bền vững, đồng hành cùng khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Giai đoạn tới, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là tập trung cho vay các dự án là những ngành, nghề đem lại nhiều lợi ích và ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội và theo định hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, cung cấp đầy đủ, đa dạng các dịch vụ tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của BAC A BANK được tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn bộ tiến trình Đại hội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.