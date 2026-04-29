Không chỉ tiền xu, ông Trump còn xuất hiện trên hộ chiếu Mỹ

Mỹ sẽ sớm bắt đầu cấp hộ chiếu có hình Tổng thống Donald Trump bên trong, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết.

Quan chức này cho biết mẫu hộ chiếu mới “sẽ là loại mặc định tại Cơ quan Hộ chiếu Washington khi có sẵn” đối với những người gia hạn hộ chiếu trực tiếp tại địa điểm này.

“Các tùy chọn trực tuyến hoặc tại các địa điểm khác sẽ vẫn giữ thiết kế hộ chiếu hiện tại,” quan chức nói.

Việc đưa hình ảnh ông Trump vào hộ chiếu Mỹ là động thái mới nhất – và cũng là đáng chú ý nhất – trong việc sử dụng hình ảnh của ông cho các vật phẩm nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ. Khác với tiền xu kỷ niệm hay thẻ công viên quốc gia, hộ chiếu Mỹ là một giấy tờ nhận dạng được công nhận trên toàn cầu và thường có thời hạn 10 năm.

Theo bản thiết kế mẫu, khuôn mặt của ông Trump cùng chữ ký màu vàng của ông sẽ xuất hiện ở mặt trong bìa hộ chiếu.

“Trong khi Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc vào tháng 7, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị phát hành một số lượng giới hạn hộ chiếu Mỹ được thiết kế đặc biệt để đánh dấu sự kiện lịch sử này,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết hôm 28/4.

“Những cuốn hộ chiếu này sẽ có các thiết kế nghệ thuật tùy chỉnh và hình ảnh được nâng cấp, trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật khiến hộ chiếu Mỹ trở thành một trong những tài liệu an toàn nhất thế giới,” ông nói.

Thông tin này lần đầu được đưa bởi The Bulwark, và Fox News là đơn vị đầu tiên công bố bản mô phỏng hộ chiếu mới.

Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu cấp loại hộ chiếu này vào mùa hè năm nay. Hiện chưa rõ số lượng sẽ được phát hành.

Theo bản thiết kế, mặt sau của hộ chiếu sẽ hiển thị hình ảnh từ bức tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ John Trumbull.

Hiện tại, mặt trong bìa trước của hộ chiếu Mỹ hiển thị hình ảnh từ bức tranh của họa sĩ Percy Moran về Francis Scott Key vào buổi sáng sau trận pháo kích Fort McHenry – trận chiến đã truyền cảm hứng để ông sáng tác bài hát sau này trở thành quốc ca Mỹ. Các câu trong bài quốc ca cũng được in bên trong bìa trước.

Bộ Nội vụ Mỹ, cơ quan quản lý các công viên quốc gia, năm ngoái cũng thông báo ra mắt các thiết kế “kỷ niệm mới” cho thẻ công viên, trong đó có một mẫu có hình ông Trump cùng với George Washington.

“Đó là vinh dự của bộ khi giới thiệu thẻ America the Beautiful (Nước Mỹ tươi đẹp) nhằm tôn vinh 250 năm thành lập nước Mỹ và các thế hệ đã bảo vệ vùng đất của chúng ta,” Bộ trưởng Doug Burgum nói trong một video đăng trên trang web của bộ.

Và vào tháng trước, Ủy ban Mỹ thuật do ông Trump lựa chọn cũng đã bỏ phiếu thông qua việc phát hành đồng xu kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ có hình của tổng thống.

Năm ngoái, tên của ông Trump cũng đã được gắn cho cả Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ.

Theo CNN