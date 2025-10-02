Tổng bí thư quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả

Chiều 2/10, Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ trực tiếp vào nước ta gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành.

Tính đến chiều nay, bão Bualoi đã làm 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 52.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939 mét kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ.

Theo thống kê sơ bộ tại 8 địa phương bị thiệt hại lớn, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 12.360 tỷ đồng (Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Lào Cai: 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 1.627 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng).

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương giúp đỡ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng bí thư Tô Lâm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng sau cơn bão số 10. Dangcongsan.gov.vn.

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng bí thư yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ. Các lực lượng phải bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Người đứng đầu Đảng đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ bão Bualoi

Tính đến chiều 2/10, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi qua các tài khoản ngân hàng.

Tại lễ phát động chiều cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết số tiền này chưa bao gồm các khoản đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt tại sự kiện.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, 260 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Ban Vận động Trung ương đã thiết lập hai nhóm tài khoản tại bốn ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV để tiếp nhận sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Một nhóm tài khoản có sao kê dành cho những người muốn công khai số tiền đóng góp; nhóm còn lại không công khai sao kê định kỳ, chỉ thực hiện khi có yêu cầu cá nhân.