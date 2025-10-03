51 người tử vong, gần 240.000 nhà bị ảnh hưởng do bão Bualoi

Do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến 51 người tử vong,14 người còn mất tích và 164 người bị thương.

Sáng 3/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết bão Bualoi (bão số 10) đã làm 51 người chết, tăng 15 so với hôm qua; 14 người còn mất tích và 164 người bị thương. Trong đó, sạt lở đất, lũ cuốn khiến 25 người tử vong, giông lốc làm 11 người thiệt mạng.

Về nhà cửa, thiên tai cũng làm 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái (riêng Hà Tĩnh gần 95.000 nhà), gần 66.000 nhà ngập, trong đó có hơn 9.000 nhà tại Lào Cai và hơn 14.000 nhà ở Thanh Hóa. Gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 con gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc tại gần 7.600 điểm giao thông ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hơn 33.000 m kè, bờ sông, bờ biển; 58 km kênh mương; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15.864 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với hôm qua. Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỷ, Lào Cai hơn 2.700 tỷ và Nghệ An 2.100 tỷ đồng.

Nước lũ dâng nhanh nhiều nhà dân ở Lào Cai bị ngập nặng. Ảnh: Vietnamnet.

Về tình hình lũ, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn đã gây đợt lũ lớn các sông Bắc Bộ đến Hà Tĩnh ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Riêng sông Lô tại Hà Giang (cũ) trên báo động 3 là 3,47m, vượt lũ lịch sử năm 1969 là 0,90m. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) là 14,33m, trên báo động 2 là 2,33m và vượt lũ lịch sử 0,08m.

Đến sáng nay, lũ đã rút nhanh. Sông Lô tại Bắc Mê (Tuyên Quang) trên báo động 1 gần 0,9 m, hạ gần 6 m so với đỉnh ngày 1/10. Sông Thao tại Lào Cai rút hơn 4,5 m, tại Yên Bái rút 5,8 m so với đỉnh 30/9.

Các sông lớn ở Thanh Hóa như Chu, Yên, Mã, Lèn đều xuống dưới báo động 1-2, mức rút từ 2 đến hơn 5 m. Ở Nghệ An, lũ sông Cả, sông Lam, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đã hạ dần, nhiều điểm xuống dưới báo động 1. Hà Tĩnh cũng ghi nhận sông La tại Linh Cảm trên báo động 1 khoảng 0,25 m.

Dự báo, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; trên sông Lô, sông Thương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; trên sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả sẽ xuống chậm và ở dưới mức báo động 2.

Trong Công điện số 185 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão Bualoi, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Thủ tướng nhấn mạnh “tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ tàn phá thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu quần áo, thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau”.

Song song với công tác đánh giá, thống kê thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.