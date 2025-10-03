Bão Matmo vào biển Đông hôm nay

Bão Matmo nằm trên vùng biển phía đông đảo Lu Dông (Philippines), sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 7h sáng 3/10, bão Matmo nằm trên vùng biển phía đông đảo Lu Dông (Philippines), sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo hôm nay, bão Matmo sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm.

Đến 7h ngày 4/9, bão trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750 km về phía Đông Nam với cường độ cấp 10 -11, giật cấp 14, di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: NCHMF.

Sáng hôm sau (5/10), bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Như vậy dự báo sau khoảng 24h vào biển Đông, bão Matmo sẽ tăng 2 cấp.

Đến 7h sáng 6/10, bão Matmo trên khu vực đông bắc Bắc Bộ với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, 20-25km/h đi vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.