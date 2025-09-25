Bão Ragasa sắp đổ bộ Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn toàn Bắc Bộ

Đặc khu Bạch Long Vĩ sáng nay có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo khoảng trưa nay, bão đi vào khu vực Quảng Ninh rồi suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 25/9, bão Ragasa (bão số 9) giảm xuống còn cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 11, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo khoảng trưa nay bão đi vào khu vực Quảng Ninh rồi suy yếu dần từ đầu giờ chiều nay.

Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão nằm trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Cường độ bão mạnh cấp 6, bão di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ sáng nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8–9. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6–7.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Bão sẽ gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Lào Cai. Ảnh: NCHMF.

Theo dự báo, từ 25 đến 27/9, trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: đỉnh lũ báo động 1 – báo động 2, có sông trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cơ quan khí tượng thủy văn cũng lưu ý cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Về cơn bão Bualoi, vào 7h cùng ngày, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Philippin. Cường độ bão cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h.

Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Do ảnh hưởng của cơn bão này, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/9

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác; từ trưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt cao nhất 26 - 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 - 26, nhiệt độ cao nhất là 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 30 - 33 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 19 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất là 26 - 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 17 độ, nhiệt độ cao nhất là 30 - 33 độ.