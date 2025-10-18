Miền Bắc sắp lạnh, nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 16 độ C

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 19/10, nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết phía bắc đang có khối không khí lạnh di chuyển xuống phía nam. Dự kiến không khí lạnh sẽ tăng cường trong những ngày tới, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo cơ quan dự báo, dự kiến gần sáng chủ nhật (19/10), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-22/10 và mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số khu vực Tây Bắc Bộ – Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều tối 19/10, miền Bắc trời chuyển mát, từ đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ xuống dưới 16 độ C. Ảnh: TTKTTV.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ mưa rào, có nơi có giông. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trên biển, từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, riêng vùng biển phía Đông gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5–4,5 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5 m.

Cơ quan dự báo cảnh báo từ chiều tối và đêm 19/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông; riêng phía Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nhà cửa, cây cối, công trình giao thông và hạ tầng nông nghiệp. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc.

Trên biển, gió mạnh – sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hoạt động khai thác hải sản và vận tải biển.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.