Vì sao chỉ 2 chiếc Su‑57 cũng có thể "khuếch đại sức mạnh" toàn phi đội của Không quân Algeria?

Phi đội Su‑57 thế hệ 5 của Algeria, dù chỉ gồm 2 chiếc, được xem là lực lượng khuếch đại sức mạnh chiến đấu, hỗ trợ Su‑30MKA và Su‑35, đặc biệt trong vai trò chế áp phòng không và tấn công chiến lược.

Sau khi Không quân Algeria xác nhận đã đưa 2 chiến đấu cơ Su‑57 thế hệ thứ 5 đầu tiên vào biên chế, nhiều câu hỏi được đặt ra về giá trị của một phi đội thế hệ 5 còn quá nhỏ trước khi các lô tiếp theo được bàn giao.

Tuy nhiên, các năng lực độc nhất của Su‑57 giúp dòng máy bay này, dù triển khai với số lượng rất hạn chế, vẫn có thể đóng vai trò “nhân tố khuếch đại sức mạnh”, gia tăng đáng kể năng lực tấn công của toàn bộ lực lượng không quân Algeria.

Xương sống hiện nay của Không quân Algeria là hơn 70 chiến đấu cơ hạng nặng Su‑30MKA thế hệ “4+”, được đặt mua từ năm 2006 và trong nhiều năm qua luôn được xem là lực lượng áp đảo tại châu Phi và thế giới Arab. Với cảm biến vượt trội, vũ khí hiện đại hơn, cùng năng lực trinh sát điện tử và tàng hình tiên tiến, Su‑57 có tiềm năng nâng đáng kể sức mạnh chiến đấu của Su‑30MKA và các máy bay khác như Su‑35 mới nhận hay cường kích Su‑24M.

Chiến đấu cơ Su-30MKA của Không quân Algeria. Ảnh: MW.

Một tiền lệ đáng chú ý về việc sử dụng số lượng nhỏ máy bay thế hệ 5 làm “bộ khuếch đại sức mạnh” cho phi đội thế hệ 4 từng được thể hiện trong chiến dịch không kích Iran của Không quân Israel từ ngày 13–24/6.

Một sĩ quan Không quân Israel, dùng bí danh Trung tá I., mô tả vai trò của F‑35 như sau: “Phần lớn nhiệm vụ của F‑35 là tình báo, cung cấp cho chúng tôi lượng thông tin mà các máy bay như F‑16I không thể có. Chúng sở hữu nhiều thiết bị giúp xác định loại tên lửa nào đang hướng đến chúng tôi. Từ đó, chúng có thể gửi cảnh báo cho F‑16I về từng loại tên lửa. Khi có thông tin này, chúng tôi tiến hành tấn công chính xác và hiệu quả hơn. Trong đội hình, F‑35 bay trước, quan sát, thu thập dữ liệu tình báo rồi truyền cho chúng tôi và các máy bay khác, sau đó chúng tôi dùng thông tin đó để tấn công”.

Một chiếc F-35I của Không quân Israel. Ảnh: MW.

Điều đáng chú ý là phi đội Israel vẫn hưởng lợi lớn từ F‑35 dù các chiến đấu cơ F‑15 và F‑16 của họ không được hiện đại hóa lên chuẩn “4+”, vẫn dùng radar quét cơ học lỗi thời – yếu hơn đáng kể so với Su‑30MKA của Algeria.

Với Algeria, việc thiếu các hệ thống cảnh báo sớm trên không (AEW&C) càng khiến năng lực thu thập và chia sẻ dữ liệu khổng lồ của Su‑57 trở nên giá trị hơn. Dù không có hệ thống cảm biến thụ động và “mắt thần” quang điện dạng phân tán như F‑35, nhưng Su‑57 lại tích hợp tới 5 radar mạng pha chủ động AESA bố trí trên khắp thân máy bay, cho phép mỗi chiếc theo dõi tới 60 mục tiêu cùng lúc.

Đây là bước vượt trội so với radar của mọi chiến đấu cơ khác trong biên chế Algeria. Khả năng hoạt động trong vùng không phận bị đối phương khống chế, nhờ tàng hình và tác chiến điện tử mạnh, cũng là ưu thế then chốt.

Su-57 với 2 tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE. Ảnh: MW.

Dù các quốc gia NATO bên kia Địa Trung Hải vẫn được xem là mối đe dọa an ninh chính của Algeria – đặc biệt sau chiến dịch can thiệp vào Libya năm 2011 gây tàn phá nặng nề và khiến quốc gia láng giềng rơi vào bất ổn triền miên – phi đội Su‑57 cũng mang lại giá trị lớn đối với thách thức an ninh thứ cấp của Algeria: Morocco, quốc gia thân phương Tây.

Một phi đội Su‑57 quy mô nhỏ có thể đặc biệt hữu dụng trong vai trò “phá lưới phòng không” để hỗ trợ không kích, khi Morocco đã đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không mặt đất nhằm bù đắp việc không thể sở hữu phi đội tiêm kích tương đương.

Nhiều báo cáo chưa được xác nhận cho biết Không quân Hoàng gia Morocco có thể đã mua hệ thống phòng không tầm xa HQ‑9B của Trung Quốc, trong khi các hợp đồng mua hệ thống Patriot MIM‑104 từ Mỹ đã được xác nhận.

Su‑57 từng chứng minh năng lực trong các nhiệm vụ chế áp phòng không, vì vậy chúng có thể trở thành mũi nhọn tiêu diệt hoặc làm mù hệ thống phòng không của Morocco, vừa cung cấp dữ liệu mục tiêu, vừa dùng tàng hình để tung đòn đánh mở đường, tạo hành lang an toàn cho toàn bộ phi đội tiến vào không phận Maroc.

Theo MW