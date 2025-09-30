Ba Lan bắt giữ thợ lặn Ukraine nghi dính líu vụ nổ đường ống Nord Stream 2022

Thợ lặn người Ukraine Volodymyr Z. bị Ba Lan bắt giữ theo lệnh truy nã của Đức vì nghi liên quan vụ nổ Nord Stream năm 2022, sự kiện cắt nguồn khí đốt Nga sang châu Âu.

Volodymyr Z., một thợ lặn người Ukraine bị Đức truy nã vì cáo buộc liên quan đến các vụ nổ đường ống Nord Stream(Dòng chảy phương Bắc), đã bị bắt giữ tại Ba Lan, luật sư của ông cho biết hôm 30/9.

Các vụ nổ năm 2022 được cả Moscow và phương Tây mô tả là hành động phá hoại, gần như cắt đứt nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu, đánh dấu một bước leo thang lớn trong xung đột Ukraine và siết chặt nguồn năng lượng tại lục địa này. Cho đến nay, chưa có ai nhận trách nhiệm, trong khi Kiev phủ nhận mọi liên quan.

“Ông ấy đã bị bắt sáng nay tại một thị trấn gần Warsaw”, luật sư Tymoteusz Paprocki nói.

Hãng truyền hình tư nhân RMF FM đưa tin đầu tiên về vụ việc, cho biết Volodymyr Z. bị bắt tại Pruszkow, phía tây thủ đô.

Theo luật sư Paprocki, nhóm bào chữa sẽ phản đối việc dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức, lập luận rằng việc thực thi lệnh bắt giữ châu Âu với ông là không phù hợp trong bối cảnh Nga đang tiến hành một cuộc chiến ở Ukraine.

“Vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng Nord Stream liên quan trực tiếp đến Gazprom, một trong những chủ sở hữu đường ống và cũng là đơn vị tài trợ trực tiếp cho các chiến dịch quân sự ở Ukraine”, ông Paprocki nói. Gazprom là tập đoàn khí đốt quốc doanh của Nga.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố Liên bang Đức chưa đưa ra bình luận, trong khi phía công tố Ba Lan cũng không phản hồi ngay lập tức.

Hồi tháng 8, cảnh sát Italy đã bắt một người Ukraine khác bị tình nghi điều phối vụ tấn công. Người này, chỉ được xác định là Serhii K., đang tìm cách kháng cáo lên tòa tối cao Italy sau khi tòa cấp dưới ra phán quyết dẫn độ sang Đức.

Cũng trong tháng 8, công tố Ba Lan xác nhận đã nhận được lệnh bắt châu Âu từ Berlin liên quan đến vụ nổ Nord Stream, song nghi phạm khi đó đã rời khỏi Ba Lan.

Theo điều tra của các công tố viên Đức, Volodymyr Z. được cho là thành viên trong nhóm đã đặt thuốc nổ. Tờ Süddeutsche Zeitung, Die Zeit và đài ARD dẫn nguồn tin giấu tên hồi tháng 8 cho biết nhóm này đã gây ra vụ nổ phá hủy 3 trong số 4 đường ống Nord Stream. Những đường ống này vốn trở thành biểu tượng gây tranh cãi về sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ phá hoại, song cả ba nước đều phủ nhận.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều đã mở cuộc điều tra, trong đó Thụy Điển tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên nhiều vật thể trục vớt từ hiện trường, xác nhận đây là hành động cố ý. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại hồi tháng 2 mà không tìm ra nghi phạm.

Theo Reuters