Chân dung nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đầu tiên

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn

Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay.

