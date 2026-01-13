Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu năm 2025

Apple đã kết thúc năm 2025 với vị thế là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới khi nắm giữ 20% thị phần lô hàng toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research công bố vào ngày 13/1, Apple đã kết thúc năm 2025 với vị thế là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới khi nắm giữ 20% thị phần lô hàng toàn cầu.

Chuyên gia phân tích Varun Mishra nhận định rằng vị thế dẫn đầu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ phản ánh doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng iPhone 17 cùng với nhu cầu ổn định tại các thị trường đang phát triển và quy mô trung bình. Sự thành công này giúp Apple duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường di động thế giới có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ châu Á.

Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn thế giới trong năm qua đã tăng 2% so với năm trước nhờ các điều kiện kinh tế được cải thiện và nhu cầu tiêu dùng tăng cao từ các thị trường mới nổi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều nhà sản xuất đã chủ động đẩy mạnh việc gửi hàng sớm vào đầu năm 2025 nhằm tránh các rủi ro về thuế quan có thể xảy ra nhưng khối lượng xuất khẩu đã dần ổn định trở lại vào giai đoạn cuối năm.

Ở vị trí thứ hai Samsung nắm giữ 19% thị phần với lượng hàng xuất xưởng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Xiaomi đứng vị trí thứ ba với 13% thị phần nhờ duy trì doanh số tốt tại các phân khúc thị trường nhạy cảm về giá.

Tuy nhiên Counterpoint Research đưa ra dự báo rằng tổng cầu về điện thoại thông minh sẽ chậm lại trong năm 2026 do các nhà sản xuất chip đang chuyển dịch trọng tâm sang xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo thay vì tập trung vào linh kiện điện thoại.

Sự thay đổi chiến lược này có thể dẫn đến tình trạng nguồn cung bị thắt chặt và đẩy giá thành linh kiện lên cao hơn trong thời gian tới. Khi bước sang năm mới Apple hiện đang tập trung tối đa vào việc giữ vững doanh số bán phần cứng đồng thời nỗ lực gia tăng doanh thu từ mảng dịch vụ vốn là hai yếu tố then chốt cho sự phát triển lâu dài của hãng.

Việc cân bằng giữa đổi mới công nghệ và tối ưu hóa chi phí sản xuất sẽ là bài toán quan trọng để các nhà sản xuất điện thoại duy trì lợi thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ mạnh mẽ hiện nay.

Theo Reuters