Áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông, cảnh báo mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong những ngày tới...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Từ ngày 25 đến 26/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, đi vào Biển Đông (vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông) và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến chiều 27/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cường độ mạnh nhất của cơn bão mới dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ. Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, ông Khiêm cho biết khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển khu vực Nam Trung Bộ đang thấp. Dự báo cường độ bão khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở cấp 8-9 hoặc giảm trở thành áp thấp nhiệt đới.

Dù gió bão không lớn nhưng mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 28-30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.