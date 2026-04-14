COVID tái xuất hiện, biến chủng Cicada đã lây lan khắp 23 quốc gia

Theo BBC ngày 14/4, biến thể BA.3.2 của COVID-19 có mức đột biến cao đã được phát hiện tại ít nhất 23 quốc gia, bao gồm 25 bang của Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Mozambique và Anh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa biến thể này vào danh sách “theo dõi”, đồng nghĩa với việc được ưu tiên đánh giá như một mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng. Biến thể này lần đầu được phát hiện tại Nam Phi vào tháng 11/2024 và số ca bắt đầu tăng dần từ tháng 9/2025.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ em nhiễm “Cicada” BA.3.2 dường như cao hơn người lớn. Phân tích của Đại học Cambridge dựa trên dữ liệu các ca bệnh tại New York cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở trẻ em cao hơn, có thể do trẻ ít tiếp xúc với virus trước đó và hệ miễn dịch nhận diện biến thể mới kém hơn. Các chuyên gia virus học cho rằng hệ miễn dịch của trẻ em chưa hoàn thiện là một lời giải thích hợp lý.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây triệu chứng đặc biệt hoặc nghiêm trọng hơn. Các biểu hiện phổ biến vẫn bao gồm: sốt, ho, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức toàn thân, khó thở hoặc tiêu chảy.

Protein gai (spike) của “Cicada” BA.3.2 có khoảng 70–75 đột biến, cho thấy khả năng “né miễn dịch” rõ rệt, có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ từ vaccine hiện có hoặc miễn dịch sau nhiễm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 hiện nay vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện.

Các chuyên gia WHO cũng cho biết việc virus tiếp tục biến đổi là điều không thể tránh khỏi: “Chừng nào con người còn tồn tại, SARS-CoV-2 sẽ không biến mất”. Họ khuyến nghị những nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh mạn tính nên tiêm vaccine phiên bản mới nhất. Trẻ em khỏe mạnh thường có thể tự khỏi sau khi nhiễm, nhưng nếu có bệnh nền về phổi hoặc tim thì nên đi khám sớm.

Hiện khoảng 67% dân số thế giới đã được tiêm vaccine COVID-19. Các chuyên gia cho rằng chỉ khi số ca và mức độ nghiêm trọng tăng mạnh thì mới cần xem xét phát triển vaccine tăng cường chuyên biệt đối phó biến chủng “Cicada”, người dân không nên quá hoang mang.

