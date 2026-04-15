“Mắt thần” 240 triệu USD của Mỹ bị Iran bắn hạ, cuộc chiến công nghệ leo thang

Iran được cho là đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát chiến lược MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ – một trong những nền tảng UAV đắt giá nhất hiện nay – trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Theo Military Watch Magazine, chiếc Triton bị phá hủy có giá trị ước tính khoảng 240 triệu USD. Đáng chú ý, phía Mỹ đã xác nhận việc mất UAV này, dù không công bố chi tiết về hoàn cảnh vụ việc.

Triton – “mắt thần” chiến lược của Hải quân Mỹ

MQ-4C Triton là phiên bản phát triển từ dòng Global Hawk, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát hàng hải tầm xa. UAV này có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều giờ ở độ cao lớn, giám sát diện rộng và thu thập dữ liệu tình báo với độ chính xác cao.

Khác với MQ-9 Reaper – vốn chủ yếu phục vụ tấn công và trinh sát chiến thuật – Triton đóng vai trò chiến lược, cung cấp hình ảnh toàn cảnh về hoạt động trên biển, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như Trung Đông.

Việc mất một nền tảng như Triton vì thế không chỉ là tổn thất tài chính lớn, mà còn ảnh hưởng đến năng lực giám sát của Mỹ trong khu vực.

Máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Iran tuyên bố liên tiếp bắn hạ UAV Mỹ

Theo báo cáo, vụ việc này nằm trong chuỗi các trường hợp Iran bắn hạ UAV Mỹ trong thời gian gần đây. Kể từ cuối tháng 2, Tehran được cho là đã phá hủy hàng loạt máy bay không người lái, bao gồm nhiều chiếc MQ-9 Reaper và các hệ thống khác.

Chuỗi tổn thất này cho thấy năng lực phòng không của Iran đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong việc đối phó với các mục tiêu bay cao và có giá trị lớn.

Điểm yếu của UAV đắt tiền trong chiến tranh hiện đại

Việc một UAV chiến lược như Triton bị bắn hạ đặt ra câu hỏi về khả năng sống sót của các nền tảng không người lái đắt tiền trong môi trường phòng không ngày càng dày đặc.

Trong nhiều năm, Mỹ dựa vào ưu thế công nghệ để triển khai UAV trên quy mô lớn. Tuy nhiên, sự phát triển của các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử đã khiến những nền tảng này trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Một nghịch lý đang dần rõ ràng: các hệ thống có giá trị hàng trăm triệu USD có thể bị vô hiệu hóa bởi các giải pháp rẻ hơn nhiều.

Hệ thống phóng từ Trung đoàn phòng không Khordad số 3, chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay RQ-4A năm 2019. Ảnh: MW.

Tín hiệu từ chiến trường Trung Đông

Vụ bắn hạ Triton không chỉ là một sự kiện đơn lẻ, mà còn phản ánh xu hướng rộng hơn của chiến tranh hiện đại, nơi công nghệ cao không còn đảm bảo ưu thế tuyệt đối.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục triển khai UAV để giám sát và hỗ trợ tác chiến, những tổn thất như vậy có thể buộc Washington phải điều chỉnh cách sử dụng các nền tảng không người lái, đồng thời đầu tư mạnh hơn vào các biện pháp bảo vệ và tác chiến phối hợp.

Đối với Iran, việc bắn hạ một UAV chiến lược của Mỹ mang ý nghĩa biểu tượng lớn, cho thấy họ có khả năng thách thức những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của đối thủ.