Mỹ “cháy kho” tên lửa mới nhất trong cuộc chiến với Iran

Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng hết tên lửa đạn đạo PrSM trong chiến dịch Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì chiến tranh cường độ cao.

Quân đội Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ kho tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất Precision Strike Missile (PrSM) chỉ trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng duy trì chiến tranh cường độ cao.

Theo Military Watch Magazine, một đơn vị pháo binh Mỹ triển khai tại Trung Đông đã “tiêu thụ toàn bộ lượng PrSM hiện có” trong thời gian ngắn, khi loại vũ khí này được sử dụng với cường độ lớn để tấn công các mục tiêu của Iran.

Thông tin này cũng được củng cố bởi Aviation Week, khi dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết một đơn vị HIMARS đã nhanh chóng cạn sạch số tên lửa PrSM ngay trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Cảnh phóng tên lửa đạn đạo PrSM. Ảnh: MW.

Vũ khí mới nhưng bị “đốt” quá nhanh

PrSM là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ mới do Mỹ phát triển để thay thế ATACMS, với tầm bắn vượt 400 km và khả năng tấn công chính xác cao.

Đây cũng là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu thực tế, biến chiến trường Iran thành “bãi thử” cho thế hệ tên lửa mới của Mỹ.

Tuy nhiên, tốc độ sử dụng quá nhanh đã khiến loại vũ khí này nhanh chóng cạn kiệt. Theo các ước tính độc lập, chỉ trong 16 ngày đầu chiến dịch, Mỹ đã sử dụng hàng trăm tên lửa tấn công tầm xa, bao gồm cả PrSM và ATACMS – tương đương gần một nửa tổng tồn kho.

Điều này phản ánh một thực tế: chiến tranh hiện đại có thể tiêu hao vũ khí với tốc độ vượt xa khả năng sản xuất.

Cảnh phóng tên lửa ATACMS. Ảnh: MW.

Kho vũ khí Mỹ bị bào mòn trên diện rộng

Không chỉ PrSM, nhiều loại vũ khí chủ lực khác của Mỹ cũng bị tiêu hao nhanh chóng trong cuộc chiến với Iran.

Theo các phân tích quân sự, Mỹ đã sử dụng hàng nghìn tên lửa và đạn dược trong những tuần đầu xung đột, khiến các kho dự trữ chiến lược bị suy giảm đáng kể.

Một số hệ thống phòng thủ và tấn công then chốt như:

THAAD

Patriot

Tomahawk

đều ghi nhận mức tiêu hao lớn, trong khi tốc độ sản xuất không theo kịp nhu cầu chiến trường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu duy trì cường độ tác chiến như vậy, nhiều loại vũ khí cao cấp có thể cạn kiệt chỉ trong vòng vài tuần.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào Iran. Ảnh: MW.

Bài toán lớn: sản xuất không theo kịp chiến tranh

Một vấn đề cốt lõi được phơi bày từ cuộc chiến Iran là năng lực sản xuất vũ khí của Mỹ không đủ nhanh để bù đắp lượng tiêu hao.

Theo tài liệu ngân sách quân đội, sản lượng PrSM hiện chỉ ở mức vài trăm quả mỗi năm, và dù đã có kế hoạch tăng tốc, việc phục hồi kho dự trữ có thể mất nhiều năm.

Điều này đặt ra rủi ro chiến lược nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ phải chuẩn bị cho khả năng xung đột với các đối thủ lớn như Trung Quốc.

Các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cảnh báo rằng vấn đề không nằm ở việc Mỹ thiếu vũ khí cho một cuộc chiến, mà là không đủ dự trữ cho nhiều cuộc xung đột đồng thời.

Chiến tranh hiện đại đang thay đổi cán cân

Một nghịch lý đang nổi lên: trong khi Mỹ sử dụng các loại vũ khí đắt tiền và công nghệ cao, các đối thủ lại tận dụng drone và vũ khí giá rẻ để gây áp lực.

Thực tế này buộc Washington phải xem xét lại toàn bộ chiến lược quân sự, từ cách sử dụng vũ khí cho tới mô hình sản xuất.

Cuộc chiến Iran vì thế không chỉ là một cuộc xung đột khu vực, mà còn là phép thử đối với toàn bộ hệ thống công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Việc kho tên lửa PrSM – biểu tượng của thế hệ vũ khí mới – nhanh chóng cạn kiệt cho thấy một điều rõ ràng: trong chiến tranh hiện đại, không chỉ công nghệ, mà khả năng duy trì nguồn cung mới là yếu tố quyết định.

Theo MW