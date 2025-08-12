Trung Quốc ra mắt “súng không gian” không khói, không rung: Có thể trở thành vũ khí bí mật?

Trung Quốc ra mắt súng phóng đạn không khói, không rung trong không gian, thiết kế bắt rác vũ trụ nhưng cũng có thể vô hiệu hóa vệ tinh đối thủ.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một thiết bị phóng đạn dành cho môi trường vũ trụ – được thiết kế để loại bỏ các mảnh rác nguy hiểm đang quay quanh Trái Đất, nhưng cũng tiềm ẩn khả năng được sử dụng làm vũ khí.

Thiết bị nhỏ gọn và có tính tàng hình này dựa trên nguyên lý đẩy bằng thuốc súng có từ thế kỷ 9 ở Trung Quốc, nhưng được nâng cấp cho kỷ nguyên không gian hiện đại.

Nó được phát triển chung bởi các kỹ sư hàng không vũ trụ ở Nam Kinh, Thượng Hải và Thẩm Dương, và được giới thiệu tháng trước trên tạp chí khoa học bình duyệt Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Khác với các loại súng truyền thống có thể tạo ra ánh chớp chói lóa, rung động mạnh và đám mây mảnh vỡ, thiết bị mới này khi bắn không tạo khói, không phát sáng và gần như không rung, theo nghiên cứu. Điều này đạt được nhờ cơ chế khí kín kết hợp hấp thụ năng lượng.

Nhóm nghiên cứu do phó giáo sư cơ khí Yue Shuai, Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh dẫn đầu cho biết, cơ chế này cho phép bắn chính xác một khoang chứa lưới bắt rác vũ trụ tới mục tiêu, mà không gây chấn động nguy hại cho bệ phóng.

Khi khai hỏa, một lượng thuốc nổ nhỏ được kích hoạt, sinh ra khí áp suất cao đẩy piston tiến về phía trước. Một đoạn cấu trúc yếu được thiết kế đặc biệt sẽ gãy ở áp suất định sẵn, giải phóng viên đạn.

Gần đầu nòng, một vòng kim loại nghiêng 35 độ tiếp nhận phần lớn năng lượng động học và rung chấn từ viên đạn, uốn cong vào trong như bông hoa khép cánh. Cấu trúc này hấp thụ giật lùi, gần như loại bỏ rung động, và viên đạn rời nòng mượt mà. Khí nén được giữ lại nhờ nắp bịt, tránh làm ô nhiễm môi trường không gian.

Các nhà nghiên cứu cho biết góc 35 độ là yếu tố then chốt. Thí nghiệm cho thấy đây là góc tối ưu để hấp thụ năng lượng – giảm hơn 9% lực đẩy cực đại so với vòng nghiêng 20 độ và giảm độ lệch nòng xuống chỉ 3,45 mm.

Thiết bị phóng (bên trái) được thiết kế để giải quyết vấn đề rác thải quỹ đạo ngày càng gia tăng. Ảnh: Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh.

Bài báo nhấn mạnh, rung động và ánh chớp từ vũ khí đặt trên quỹ đạo luôn là vấn đề lớn. Nếu phóng bằng phương pháp truyền thống từ vệ tinh, nguy cơ sẽ là phá hỏng thiết bị tinh vi, tiêu hao năng lượng, và thậm chí để lại chất đốt thừa gây ô nhiễm quỹ đạo hoặc can nhiễu quang học.

Thiết bị mới này tránh được các vấn đề đó: nhỏ gọn, không cần nguồn điện ngoài, không cần bảo dưỡng và có thể sản xuất hàng loạt tại nhà máy tiêu chuẩn. So với pháo điện từ (railgun) – vốn đòi hỏi nguồn điện khổng lồ, cuộn dây siêu dẫn và hệ thống làm mát phức tạp – thiết bị này sử dụng công nghệ đã được kiểm chứng, rẻ hơn, bền hơn và thực tế hơn cho triển khai dài hạn trên quỹ đạo.

Theo thiết kế, nó sẽ giải quyết vấn nạn rác vũ trụ ngày càng nghiêm trọng – bao gồm hàng nghìn vệ tinh đã hỏng và tầng tên lửa bỏ lại – bằng cách phóng khoang chứa lưới ra bao trùm mục tiêu, kéo chúng vào bầu khí quyển để bốc cháy.

Tuy nhiên, dù bài báo không đề cập, chỉ cần một chỉnh sửa nhỏ là lưới này có thể dùng để vô hiệu hóa vệ tinh trinh sát hoặc thông tin liên lạc của đối thủ. Một nhà khoa học không gian ở Bắc Kinh, giấu tên, nhận định việc này sẽ bước sang lĩnh vực “chiến tranh không gian bí mật”.

“Không có vụ nổ, không có đòn tấn công hữu hình, chỉ là một vệ tinh ngừng hoạt động. Với người ngoài, có thể nó sẽ trông như bị hỏng tự nhiên”, ông nói.

Chưa rõ thiết bị đã được đưa vào hoạt động hay vẫn trong giai đoạn phát triển.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ (Outer Space Treaty ) năm 1967 cấm vũ khí hạt nhân trong quỹ đạo và yêu cầu sử dụng các thiên thể một cách hòa bình, nhưng không đề cập tới vũ khí động năng thông thường.