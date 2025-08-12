Ông Trump gia hạn đình chiến thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày

Tổng thống Trump đã gia hạn đình chiến thuế quan với Trung Quốc 90 ngày, ngăn thuế tăng vọt và giữ đàm phán thương mại song phương trên đà tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm đầu tuần, chỉ vài giờ trước khi thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc được ấn định quay trở lại mức ba chữ số.

Sắc lệnh này được đưa ra sau khi ông Trump đưa ra câu trả lời lấp lửng trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có gia hạn mức thuế thấp hơn hay không, chỉ một ngày sau khi ông kêu gọi Bắc Kinh tăng gấp bốn lần lượng mua đậu tương Mỹ.

Thỏa thuận đình chiến thuế quan giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến hết hạn trong hôm 12/8. Sắc lệnh này ngăn không cho mức thuế của Mỹ đối với hàng Trung Quốc tăng vọt lên 145%, và thuế của Trung Quốc đối với hàng Mỹ lên 125% – các mức có thể dẫn tới tình trạng gần như cấm vận thương mại.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về kế hoạch gia hạn. “Họ đã hợp tác khá tốt. Mối quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình là rất tốt”.

Hiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang chịu mức thuế 30%, bao gồm 10% thuế cơ bản và 20% thuế liên quan đến fentanyl do Washington áp đặt vào tháng 2 và tháng 3. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách hạ thuế nhập khẩu hàng Mỹ xuống còn 10%.

Hồi tháng 5, hai bên đã công bố thỏa thuận đình chiến trong tranh chấp thương mại sau các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, thống nhất về giai đoạn 90 ngày để tiếp tục thảo luận. Họ gặp lại tại Stockholm, Thụy Điển vào cuối tháng 7 nhưng không thông báo gia hạn.

Kelly Ann Shaw, cựu quan chức thương mại cấp cao Nhà Trắng dưới thời ông Trump và hiện làm việc tại hãng luật Akin Gump Strauss Hauer & Feld, trước đó dự đoán rằng ông Trump sẽ gia hạn “đình chiến thuế quan” thêm 90 ngày nữa vào cuối ngày thứ Hai.

“Sẽ không phải là phong cách đàm phán của ông Trump nếu không kéo dài tới phút chót”, bà nói, đồng thời dự đoán ông Trump cũng có thể công bố tiến triển ở các lĩnh vực khác của quan hệ kinh tế để làm nền cho quyết định gia hạn.

“Lý do chính của việc tạm hoãn 90 ngày ngay từ đầu là để chuẩn bị nền tảng cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn, và cuối tuần qua đã có rất nhiều bàn luận, từ đậu tương, kiểm soát xuất khẩu cho tới vấn đề dư thừa công suất”, bà nói.

Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại Mỹ hiện làm việc tại hãng luật King & Spalding, hoan nghênh quyết định này.

“Điều này chắc chắn sẽ làm giảm căng thẳng ở cả hai phía khi các cuộc đàm phán tiếp tục, và khi Mỹ và Trung Quốc hướng tới một thỏa thuận khung vào mùa thu. Tôi tin rằng các cam kết đầu tư sẽ đóng vai trò trong bất kỳ thỏa thuận nào, và việc gia hạn giúp họ có thêm thời gian giải quyết các mối lo ngại thương mại lâu dài”, ông nói.

Nhà Trắng từ chối bình luận ngoài phát biểu của ông Trump. Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang nắm trong tay các yếu tố của một thỏa thuận với Trung Quốc và ông “lạc quan” về con đường phía trước.

Hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua đậu tương Mỹ, dù các nhà phân tích nghi ngờ tính khả thi của yêu cầu này. Tuy nhiên, ông không nhắc lại đề nghị trong hôm đầu tuần.

Bên cạnh đó, Washington cũng đang thúc ép Bắc Kinh ngừng mua dầu của Nga, trong đó ông Trump đe dọa áp dụng các biện pháp thuế quan thứ cấp đối với Trung Quốc.