AI giúp Tencent tăng hiệu suất thêm 20%

Tencent cho biết hiệu suất nghiên cứu và phát triển (R&D) của họ đã tăng hơn 20% nhờ vào việc tự động hóa bằng AI.

Tập đoàn công nghệ Tencent Holdings, công ty có giá trị nhất Trung Quốc, vừa công bố một bước đột phá đáng kể trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động cốt lõi của mình. Trong báo cáo dữ liệu lớn về nghiên cứu và phát triển năm 2025, Tencent cho biết hiệu suất nghiên cứu và phát triển (R&D) của họ đã tăng hơn 20% nhờ vào việc tự động hóa bằng AI.

Thành tựu này đưa Tencent trở thành một trong những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đầu tiên công bố chi tiết rõ ràng về mức độ cải thiện hiệu quả nhờ tích hợp AI vào quy trình làm việc, một xu hướng đang được các tập đoàn lớn toàn cầu áp dụng.

Sự gia tăng hiệu suất này là nhờ vào việc triển khai nền tảng AI nội bộ WeDev. Theo báo cáo, WeDev đã giúp nâng tỷ lệ tự động hóa hoạt động R&D của công ty lên tới 67%.

Trung tâm của cuộc cách mạng tự động hóa này là CodeBuddy, công cụ lập trình AI do chính Tencent phát triển, được hỗ trợ bởi các mô hình nền tảng Hunyuan hàng đầu của họ.

Tencent cho biết 90% kỹ sư của họ hiện đang sử dụng công cụ AI CodeBuddy. Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã liên tục tung ra nhiều giao diện khác nhau cho CodeBuddy trong những tháng gần đây, bao gồm các phiên bản plug-in, IDE (môi trường phát triển tích hợp) và CLI (giao diện dòng lệnh), nhằm đảm bảo sự tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc đa dạng của kỹ sư.

Báo cáo nhấn mạnh sự thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và công nghệ: "Mối quan hệ giữa AI và các kỹ sư Tencent đã phát triển từ sự hỗ trợ đơn giản đến sự hợp tác sâu sắc".

Giảm 40% thời gian lập trình, tăng tốc độ sửa lỗi

Việc tích hợp AI đã mang lại những lợi ích cụ thể và có thể định lượng được trong các tác vụ kỹ thuật.

- Giảm thời gian lập trình: Một nửa trong tổng số mã mới được viết trong năm nay đều được thực hiện với sự trợ giúp của AI. Điều này đã giúp giảm 40% thời gian trung bình dành cho các tác vụ lập trình.

- Tăng tốc độ sửa lỗi: hơn một phần tư các vấn đề liên quan đến mã trên bộ sản phẩm và dịch vụ khổng lồ của Tencent đã được AI phát hiện. Việc phát hiện lỗi nhanh chóng này đã giúp công ty giảm trung bình tám giờ để sửa mỗi lỗi.

Những con số này cho thấy Tencent đang tận dụng AI không chỉ để tăng tốc độ phát triển mà còn để nâng cao chất lượng mã nguồn và độ ổn định của sản phẩm.

Việc tích hợp AI sâu rộng này của Tencent tương đồng với xu hướng tại các đối thủ lớn khác. Joe Tsai, chủ tịch Alibaba Group Holding, trước đó đã tiết lộ rằng khoảng 30% tổng số mã nguồn của Alibaba được viết bằng AI.

Ngoài ra, trong năm nay, Tencent cũng đã mở mã nguồn hơn 30 mô hình AI mới, thể hiện cam kết đóng góp vào hệ sinh thái AI mở. Sự thành công trong việc tự động hóa R&D bằng AI củng cố vị thế dẫn đầu của Tencent trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.