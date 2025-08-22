Tencent đẩy mạnh loạt dịch vụ AI ra thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á

VietTimes - Tencent dự định tận dụng hệ sinh thái Internet rộng lớn, trong đó có WeChat với hơn 1,4 tỷ người dùng, để kết hợp và triển khai các dịch vụ AI.

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent đang mở rộng sự hiện diện quốc tế bằng cách đưa các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) sang Nhật Bản và Đông Nam Á. Theo ông Wu Yunsheng, Phó chủ tịch mảng đám mây của Tencent, công ty sẽ mang “những công nghệ đã phát triển tại Trung Quốc và các dịch vụ có tính cạnh tranh cao” ra thị trường nước ngoài.

Tại Nhật Bản, Tencent đã giới thiệu một công cụ quảng cáo video sử dụng hình đại diện kỹ thuật số được tạo bằng AI, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất nội dung và tăng tính sáng tạo trong tiếp thị. Ở Singapore, công ty hợp tác cùng Visa để triển khai giải pháp xác thực sinh trắc học bằng lòng bàn tay cho các giao dịch thanh toán, mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực tài chính số.

Ông Wu nhấn mạnh Nhật Bản và Đông Nam Á là những thị trường quan trọng vì có tính ổn định và gần gũi về mặt địa lý. Đây được xem là bàn đạp để Tencent tiến xa hơn trong hành trình toàn cầu hóa công nghệ AI.

Trong những năm qua, Tencent đã sử dụng các hệ thống AI nội bộ để tự động hóa nhiều quy trình vận hành. Quá trình thử nghiệm, theo ông Wu, mang lại lợi thế cho công ty trong việc cải tiến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

“Chúng tôi có nhiều trường hợp sử dụng nội bộ, và điều này giúp nâng cao năng lực LLM. Những kinh nghiệm tích lũy có thể cung cấp trực tiếp cho khách hàng”, ông Wu chia sẻ.

Tại Trung Quốc, Tencent đã triển khai một nền tảng cho phép doanh nghiệp xây dựng các tác nhân AI. Một trong những khách hàng tiêu biểu là liên doanh giữa Toyota Motor và China FAW Group, nơi đã đưa vào sử dụng “nhân viên AI” để hỗ trợ sau bán hàng. Nhân viên ảo này có thể trả lời câu hỏi liên quan đến sự cố xe với độ chính xác ngày càng được cải thiện.

Khi được hỏi về thị trường AI tạo sinh, ông Wu cho rằng cuộc đua hiện nay không còn chỉ xoay quanh mô hình ngôn ngữ lớn. “Các mô hình không nổi bật sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến giá cả khốc liệt”, ông nói, đồng thời cho biết hiện có hơn 400 mô hình LLM được phát triển tại Trung Quốc.

Theo ông, mô hình AI chỉ chiếm khoảng 20% giá trị của dịch vụ, trong khi 80% còn lại nằm ở thiết kế tổng thể và khả năng ứng dụng vào đời sống. “Thời đại cạnh tranh chỉ dựa trên mô hình đã qua. Bây giờ là lúc các công ty phải chứng minh giá trị trong những kịch bản ứng dụng cụ thể”, ông nhấn mạnh.

Tencent dự định tận dụng hệ sinh thái Internet rộng lớn, trong đó có WeChat với hơn 1,4 tỷ người dùng, để kết hợp và triển khai các dịch vụ AI. Nền tảng mạng xã hội này mang lại cho Tencent vô số tình huống ứng dụng thực tế, từ chăm sóc khách hàng, thương mại điện tử đến dịch vụ tài chính.

Ngoài ra, Tencent cũng đang hỗ trợ các ngành du lịch và sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động bằng AI tạo sinh. Ông Wu nhận định: “Quá trình thương mại hóa thực sự của LLM sẽ diễn ra ở những lĩnh vực ‘dặm cuối’, nơi giá trị ứng dụng được nhìn thấy rõ ràng nhưng chưa được các công ty khác khai thác”.

Việc mở rộng sang Nhật Bản và Đông Nam Á cho thấy Tencent đang tìm cách cân bằng giữa thị trường nội địa và quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng khốc liệt, động thái này được coi là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế của Tencent không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên bản đồ công nghệ thế giới.

Theo Reuters