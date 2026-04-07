Panasonic sử dụng video TikTok để chống hàng giả tại Trung Quốc và Đông Nam Á

Các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản như Panasonic Holdings đang phải đối đầu gay gắt với làn sóng hàng giả và quảng cáo lừa đảo bùng phát mạnh mẽ tại thị trường quốc tế bằng nhiều phương thức bảo vệ thương hiệu sáng tạo. Bộ phận sở hữu trí tuệ của Panasonic đã triển khai chiến dịch truyền thông độc đáo thông qua các video ngắn trên TikTok và YouTube tại Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Trong một đoạn video gây sốt, hình ảnh một bệnh nhân có phần đầu là chiếc máy lạnh mang dòng chữ nhái phông chữ thương hiệu gốc đã minh họa trực quan sự nguy hiểm và kém tin cậy của các mặt hàng trôi nổi. Theo đại diện Panasonic, phương pháp phối hợp truyền thống với chính quyền địa phương hiện không còn đủ sức răn đe trước sự tinh vi của các tổ chức tội phạm chuyên sản xuất hàng nhái từ đồ gia dụng đến linh kiện điện tử.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử sau đại dịch đã đưa hoạt động phân phối hàng giả bước vào một giai đoạn mới với quy mô toàn cầu và tốc độ lan truyền chóng mặt. Panasonic hiện phải giám sát đồng thời khoảng 1.000 trang web bán hàng trực tuyến và liên tục gửi yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản giả mạo trên nền tảng X.

Điển hình là vào tháng 9 năm 2025, nhân viên công ty đã phát hiện một trang web lừa đảo có giao diện giống hệt trang chính thống của hãng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân người dùng. Số liệu từ trung tâm kiểm soát tội phạm mạng Nhật Bản cho thấy các báo cáo về trang web mua sắm độc hại trong nửa đầu năm 2025 đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề an ninh mạng hiện nay.

Không chỉ Panasonic, các hãng đồ thể thao như Mizuno cũng đang rơi vào cuộc chiến không hồi kết khi phải gửi tới 200 yêu cầu gỡ bỏ quảng cáo gian lận mỗi ngày. Thương hiệu và logo của Mizuno bị lợi dụng trái phép trên cả những mặt hàng mà công ty vốn không hề sản xuất, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín lâu đời mà hãng đã dày công gây dựng.

Việc lợi nhuận từ hàng giả chảy vào túi các tổ chức bất hợp pháp thay vì được tái đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đang kìm hãm sự sáng tạo của các doanh nghiệp chân chính. Trước thực trạng này, các hiệp hội công nghiệp Nhật Bản đã phối hợp cùng các cơ sở đào tạo để sản xuất loạt video nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trẻ tuổi.

Các tập đoàn như Takeda Pharmaceutical, Asics và Casio cũng đang nỗ lực trang bị kiến thức cho khách hàng nhằm khuyến khích việc mua sắm tại các kênh phân phối chính thống để tự bảo vệ quyền lợi và an toàn cá nhân.

Theo Nikkei Asia