Mưa như trút nước sau bão số 10 - Bualoi, Hà Nội ngập nặng, ô tô, xe máy chìm trong biển nước
Ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 - Bualoi, Hà Nội có mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước. Nhiều ô tô, xe máy bị nhấn chìm dù đỗ trên vỉa hè.
