Mưa như trút nước sau bão số 10 - Bualoi, Hà Nội ngập nặng, ô tô, xe máy chìm trong biển nước

AI tạo sinh đang làm bùng nổ sáng tạo trong truyền thông, nhưng cũng khiến tin giả “giống thật” vượt quá khả năng nhận diện của con người. Bộ Quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm ra đời nhằm thiết lập chuẩn mực đạo đức và pháp lý cho môi trường số.