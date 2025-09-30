Mưa như trút nước sau bão số 10 - Bualoi, Hà Nội ngập nặng, ô tô, xe máy chìm trong biển nước

Quỳnh An
Ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 - Bualoi, Hà Nội có mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước. Nhiều ô tô, xe máy bị nhấn chìm dù đỗ trên vỉa hè.

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (bão Bualoi), nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Lượng mưa đo được tại một số xã, phường đến 11h ngày 30/9: Các xã phường như Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Văn Miếu, Yên Sở, Vĩnh Thanh, Thanh Xuân có lượng mưa phổ biến từ 200mm đến trên 300mm. Ảnh: Q.A.
Nhiều xã phường tại Hà Nội chiều nay có lượng mưa từ 200-300mm.
Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Nguồn: hoatnuochanoi.vn
Theo ghi nhận của PV, nhiều khu vực của Hà Nội vẫn mưa tầm tã đã khiến nhiều tuyến đường, phố như Trần Bình, Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Xiển, Tây Mỗ,... ngập nghiêm trọng, nhiều đoạn ngập sâu như sông, giao thông tê liệt.
Cơn mưa to kéo dài khiến nhiều đoạn trên tuyến phố Lê Duẩn "đường biến thành sông". Ảnh: Q.A.
Một số xe ô tô cố vượt qua đoạn ngập tại khu vực Trần Phú - Lê Trực.
Khu vực Xuân Phương bị ngập sâu, nhiều người dân phải dắt bộ phương tiện. Ảnh: Q.A.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi trên địa bàn thành phố có mưa rải rác. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.
Nước ngập sâu trên tuyến phố Liễu Giai (Hà Nội) khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện bị chìm một phần trong dòng nước. Một xe cấp cứu cố gắng di chuyển qua đoạn ngập, trong khi người dân lội bộ vật vã. Anh Đăng Phát, nhà ở Hoàng Quốc Việt, cho biết đã bị kẹt lại tại khu vực này từ trưa đến gần 15h do mưa lớn gây ngập nặng. Ảnh: Đăng Phát.
Dù nền nhà cao hơn mặt đường tới 30cm, nước lũ vẫn tràn vào ngập toàn bộ tầng 1, sâu khoảng 20cm. Trong ảnh, anh Sơn, ở phố Quan Nhân ngồi trên ghế sofa đỏ, đội nón lá và cầm cần câu, "giả vờ" đánh golf, câu cá giữa căn phòng ngập nước một cách hài hước để đối mặt với tình huống trớ trêu.
Khu chung cư Intracom Đông Anh cũng mênh mông nước. Ảnh: Trần Lệ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong chiều nay, nhiều khu vực ngoại thành và nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Cơ quan này khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Theo dự báo đêm nay, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc giảm mưa. Ảnh: Trần Lệ.

