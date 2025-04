5 năm qua, giá biệt thự Hà Nội tăng 29% mỗi năm

Báo cáo thị trường bất động sản vừa được Savills Việt Nam công bố cho thấy trong quý I/2025, nguồn cung mở bán mới của biệt thự, nhà phố đạt 2.319 căn, trong đó Vingroup chiếm 97% với đại đô thị Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng. Nguồn cung mới giảm 50% theo quý do quy mô của dự án nhỏ hơn so với Vinhomes Global Gate. Nguồn cung còn lại đến từ 4 dự án hiện hữu mở bán trong quý IV/2024.

Về giao dịch, Savills cho biết lượng giao dịch đạt 1.629 căn, giảm 49% theo quý nhưng tăng mạnh theo năm, giao dịch sôi động tại dự án Vinhomes Global Gate đã bán được trên 80% nguồn cung, so với khoảng 30% nguồn cung tại Vinhomes Wonder City đã được hấp thụ.

Tỷ lệ hấp thụ trong quý giảm 26 điểm % theo quý, đạt mức 41% nhưng tăng 13 điểm % theo năm. Các dự án của Vingroup tại Đông Anh và Đan Phượng có nguồn cầu lớn. Đông Anh dẫn đầu với 52% lượng giao dịch sơ cấp tương đương 848 căn, theo sau là Đan Phượng với 43%; 5% còn lại đến từ các khu vực ngoại thành khác như Thường Tín và Hà Đông.

Giá bán sơ cấp biệt thự trung bình tại Hà Nội đạt 282 triệu đồng/m2, giảm 14% theo quý nhưng tăng gấp đôi theo năm. Giá nhà liền kề đạt 239 triệu đồng/m2, giảm 14% theo quý nhưng tăng 24% theo năm. Giá nhà phố thương mại giảm 12% theo quý và ổn định theo năm, đạt mức 278 triệu đồng/m2.

Đối với giá thứ cấp của biệt thự, báo cáo cũng chỉ ra mức tăng 10% theo quý đạt 195 triệu đồng/m2 đất. Giá liền kề tăng 15% theo quý đạt 227 triệu đồng/m2 đất và nhà phố thương mại tăng 9% theo quý lên 266 triệu đồng/m2 đất.

“Trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm. Tuy nhiên, mức tăng của nhà phố thương mại ít hơn, chỉ dao động trong khoảng 11-16% mỗi năm”, Savills cho hay.

Dự báo trong năm 2025, Savills cho biết 9 dự án sẽ cung cấp tổng cộng 2.210 căn. Nổi bật nhất là các đại dự án từ Tập đoàn Sunshine như Sunshine Grand Capital (Hoài Đức) và Sunshine Royal Capital (Tây Hồ). Nguồn cung còn lại đến từ các dự án hiện hữu như GIA22 by Kita (Tây Hồ) hoặc Solasta Mansion (Hà Đông). Từ 2026 trở đi, nguồn cung dự kiến sẽ có thêm 19.812 căn.