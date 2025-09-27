5 cách du lịch Trung Quốc mà không cần visa: Từ đường bay, đường bộ đến đường biển

Du khách quốc tế có thể vào Trung Quốc mà không cần visa theo nhiều hình thức: quá cảnh tối đa 10 ngày, lưu trú 30 ngày ở Hải Nam, đi tour từ Hong Kong/Macau vào Quảng Đông...

Việc xin visa vào Trung Quốc đại lục thường đòi hỏi phải điền nhiều giấy tờ, cần nộp hơn 100 USD và chờ đợi nhiều ngày để được xét duyệt. Tuy nhiên, với số lượng du khách ngày càng tăng, những thủ tục này đã được nới lỏng hoặc gỡ bỏ hoàn toàn.

Hiện nay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cho phép công dân từ một số quốc gia được quá cảnh tối đa 10 ngày mà không cần visa, và số lượng quốc tịch được áp dụng cũng ngày càng tăng, với nhiều trường hợp được lưu trú tới 30 ngày. Ngày 2/9, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bắc Kinh đã công bố cập nhật mới nhất: công dân Nga được lưu trú không cần visa tới 30 ngày, có hiệu lực từ 15/9.

Dưới đây là 5 cách để du khách vào Trung Quốc đại lục mà không cần xin visa.

1. Quá cảnh tại các thành phố Trung Quốc (10 ngày)

Công dân mang hộ chiếu của 55 quốc gia – trong đó có Australia, Nga, Indonesia, Mỹ và nhiều nước châu Âu – được phép quá cảnh và lưu trú tối đa 10 ngày tại nhiều khu vực thuộc Trung Quốc đại lục thông qua các sân bay quốc tế.

Chính sách này áp dụng tại 60 cửa khẩu ở 24 tỉnh, thành, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Thành Đô, Trùng Khánh, Quế Lâm, Côn Minh, Thanh Đảo, Thẩm Dương, Thiên Tân, Vũ Hán, Hạ Môn, tỉnh Quảng Đông và cụm Thượng Hải – Giang Tô – Chiết Giang.

Danh sách đầy đủ các quốc gia và cửa khẩu được công bố riêng. Ngoài ra, công dân từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể quá cảnh 24 giờ tại mọi sân bay quốc tế của Trung Quốc. Trong thời gian quá cảnh, du khách chỉ được lưu trú trong thành phố hoặc khu vực được chỉ định, không được di chuyển sang địa phương khác, nhưng có thể nhập cảnh hoặc rời đi qua Hong Kong, Macau hay Đài Loan.

Không có phí hay thủ tục đăng ký trước. Tuy nhiên, hành khách phải xuất trình vé khởi hành đi tiếp tới một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác (không phải nơi xuất phát ban đầu) cho hãng bay trước khi lên máy bay, và tiếp tục trình cho cơ quan xuất nhập cảnh khi đến nơi. Ví dụ: một hành khách có thể bay miễn visa từ Singapore đến Thượng Hải rồi đi tiếp Seoul; hoặc từ Macau đến Hạ Môn rồi tiếp tục sang Đài Bắc.

Đặt phòng khách sạn trước có thể giúp quá trình nhập cảnh nhanh hơn. Thời hạn 10 ngày được tính từ 0 giờ ngày hôm sau khi du khách đến nơi. Vé khứ hồi trực tiếp không được tính là “quá cảnh” – chẳng hạn, không thể bay từ London đến Thượng Hải rồi quay về London theo diện này.

Chính sách miễn visa quá cảnh đã được áp dụng hơn 10 năm qua nhằm khuyến khích du khách chi tiêu, du lịch và tham dự các hội chợ, triển lãm, và không có hạn chế về hoạt động hợp pháp mà du khách được phép tham gia tại Trung Quốc.

2. Ở lại tỉnh Hải Nam (30 ngày)

Tỉnh đảo nhiệt đới Hải Nam, nằm ở phía tây nam Hong Kong, có chính sách cho phép công dân từ 59 quốc gia nhập cảnh miễn visa. Du khách chỉ cần đặt vé khứ hồi đến sân bay quốc tế Tam Á hoặc Hải Khẩu, là có thể được yêu cầu điền tờ khai nhập cảnh trên máy bay.

Các cảng biển của Hải Nam cũng tiếp nhận khách miễn visa. Chính sách này được áp dụng từ năm 2018 nhằm thúc đẩy du lịch. Trong thời gian lưu trú, du khách không được phép rời khỏi Hải Nam để đi các vùng khác của Trung Quốc nếu không có visa.

3. Đi tour theo nhóm từ Hong Kong hoặc Macau đến tỉnh Quảng Đông (6 ngày)

Công dân của bất kỳ quốc gia nào có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc có thể tham gia tour theo nhóm do các công ty lữ hành ở Hong Kong hoặc Macau tổ chức để vào một số thành phố ở tỉnh Quảng Đông. Nhóm du khách có thể nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không, và ở lại tối đa 144 giờ (6 ngày).

Các thành phố áp dụng bao gồm: Đông Quản, Phật Sơn, Quảng Châu, Huệ Châu, Giang Môn, Thâm Quyến, Triệu Khánh, Trung Sơn, Chu Hải và Sán Đầu.

Theo Hội đồng Du lịch Hong Kong, chính sách này có thể thay đổi mà không thông báo trước. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng khuyến nghị du khách gọi số hotline +86 12367 để được tư vấn, với nhân viên trực 24/7 nói tiếng Trung và tiếng Anh.

Ngoài ra, công dân 10 nước ASEAN có thể lập nhóm (tối thiểu 2 người) để tham quan thành phố Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây) hoặc Châu tự trị Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam), miễn visa trong tối đa 6 ngày.

4. Đi tàu biển quốc tế (15 ngày)

Du khách quốc tế có thể ở lại Trung Quốc tối đa 15 ngày nếu nhập cảnh bằng tàu du lịch quốc tế và được một công ty lữ hành trong nước đón tiếp. Chính sách này áp dụng tại các cảng: Bắc Hải, Đại Liên, Quảng Châu, Hải Khẩu, Liên Vân Cảng, Thanh Đảo, Tam Á, Thượng Hải, Thâm Quyến, Thiên Tân, Ôn Châu, Hạ Môn và Chu San.

Khách rời tàu có thể du lịch ở Bắc Kinh và 11 tỉnh, thành ven biển của Trung Quốc. Đây là sự mở rộng từ chương trình thí điểm năm 2016 tại Thượng Hải. Quy định tại Thượng Hải cho phép khách vào qua cảng du lịch quốc tế Ngô Tùng Khẩu và lưu trú 15 ngày, đã được khôi phục lại từ năm 2023 sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19.

5. Công dân của nhóm 48 quốc gia (30 ngày)

Hiện nay, công dân mang hộ chiếu của 48 quốc gia, phần lớn là các nước châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh, có thể nhập cảnh Trung Quốc miễn visa trong 30 ngày. Nga là quốc gia mới nhất được bổ sung, sau Bahrain, Kuwait, Oman và Arab Saudi (từ tháng 6). Trước đó, Argentina, Brazil, Chile, Peru và Uruguay cũng đã được thêm vào danh sách.

Theo phía Trung Quốc, đây là những thỏa thuận “đơn phương”, tức các nước đối tác không bắt buộc phải áp dụng quy chế tương tự cho công dân Trung Quốc. Chính sách này chủ yếu nhằm thúc đẩy du lịch và các hoạt động dịch vụ. Với diện miễn visa này, du khách có thể lưu trú 30 ngày cho mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh.

Pháp, Đức và Malaysia là những quốc gia đầu tiên được áp dụng chính sách từ cuối năm 2023. Thời hạn của các thỏa thuận kéo dài đến 31/12 năm nay hoặc đến 14/9/2026, tùy theo từng nước. Ngoài ra, Trung Quốc cũng duy trì một số hiệp định miễn visa song phương, cho phép công dân hai bên đi lại tối đa 30 ngày.

Theo SCMP