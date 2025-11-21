Sẵn sàng nhường trụ sở công an, bộ đội để người dân tránh lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương huy động tổng lực cứu dân, tiếp cận ngay khu vực bị cô lập. Ông nhấn mạnh việc sẵn sàng nhường trụ sở công an, bộ đội làm nơi sơ tán tạm trú, bảo đảm lương thực và chăm sóc cho người dân vùng lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 225 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ trong mấy ngày vừa qua, khu vực này đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng. Lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua. Trong fos, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Người dân Quy Nhơn được đội cứu hộ dỡ mái nhà cứu ra ngoài. Ảnh: VGP.

Dự báo tình hình lũ lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người.

Lãnh đạo các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

"Tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời", Thủ tướng nêu rõ trong công điện.

Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu chậm cấm đường, để xảy ra sạt lở gây chết người

Thủ tướng yêu cầu phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn VNPT, Viettel, Mobifone khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên lạc tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cứu hộ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm.

“Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời”, Thủ tướng chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương. Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng.

Thủ tướng kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".