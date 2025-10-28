Có nơi mưa gần 2.300 mm, 32 xã phường ở Huế ngập sâu

Từ 25/10-27/10 trên địa bàn TP Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 500-700mm ở vùng núi, đỉnh điểm có nơi (Bạch Mã) cao đến 2.272mm.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn TP Huế đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được từ chiều ngày 25/10 đến hết ngày 27/10 phổ biển từ 150-300 mm ở vùng đồng bằng, vùng núi phổ biển 500-700 mm.

Một số nơi có lượng mưa cao kỷ lục như: đỉnh Bạch Mã 2.272 mm, Khe Tre 1.257 mm, Hương Sơn 1.112 mm...

Dự báo từ 28/10 - 29/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700 mm.

Khu vực ngã 6 nút giao thông Hùng Vương -Lê Quý Đôn-Hà Nội-Bến Nghé ngập nước

Mưa lớn khiến nước trên các sông dâng cao. Sông Hương tại trạm Kim Long đạt 4,3 m, trên báo động III là là 0,8 m (báo động III là 3,5 m); Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,96 m trên báo động III là 0,46 m (báo động III là 4,5 m).

Nước sông dâng cao khiến 32 xã phường của TP Huế ngập sâu trong nước từ 0,5-2 m; các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt sâu, giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai nên bờ biển trên địa bàn phường Thuận An tiếp tục bị xói lở với chiều dài khoảng 1 km; bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50 - 70 m, ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng thiết yếu. Đoạn bờ biển qua xã Vĩnh Lộc dài 2 km bị xâm thực sâu vào đất liền từ 10 – 30 m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu, nguy cơ mở cửa biển…

Cao tốc La Sơn - Tuý Loan tại Km12+000 - Km14+000 bị nước lũ băng ngang kèm sạt lở, tắc đường. Ảnh: HT

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, khiến trên địa TP Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre, đã xảy ra sạt lở mái taluy dương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến cao tốc La Sơn-Tuý Loan đoạn qua TP Huế; Khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng, có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân và địa phương đã xây dựng phương án di dời đảm bảo an toàn…

Video đường phố Huế ngập sâu do mưa lớn

Địa bàn phường Kim Long tại Km23+800, Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Quốc lộ 1 bị ngập lụt tắc đường tại Km867 - xã Phú Lộc đã được khắc phục; cao tốc La Sơn - Tuý Loan tại Km12+000 - Km14+000 sạt lở, tắc đường, phải phân luồng đi theo hướng Quốc lộ 1.