4 giờ đối thoại ở Valdai: Ông Putin nói về Ukraine, NATO và "sự suy tàn" của phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu gần 4 giờ tại Câu lạc bộ Valdai ở Sochi, bàn về xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, NATO, phương Tây, dân chủ châu Âu, và phản bác phát ngôn “hổ giấy” của ông Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự phiên thảo luận thường niên của Câu lạc bộ Valdai tại Sochi hôm 2/10. Nhà lãnh đạo Nga có bài phát biểu quan trọng, tham gia thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi từ khán giả.

Trong gần 4 giờ, ông Putin đề cập đến nhiều vấn đề lớn, từ xung đột ở Ukraine, sự thay đổi của trật tự toàn cầu, quan hệ với Mỹ cho đến điều mà ông gọi là sự suy thoái của nền văn minh phương Tây. Sau đây là những điểm nhấn không thể bỏ qua trong bài phát biểu của ông tại sự kiện.

Thế giới đa cực là hệ quả của bá quyền phương Tây

Ông Putin nhận định thế giới đang trải qua những “thay đổi nhanh chóng và sâu sắc”, đồng thời cảnh báo “rất dễ lạc lối” trong một mô hình không có gì được xác định rõ. Ông cho rằng sự trỗi dậy của thế giới đa cực là hệ quả tất yếu trước chính sách áp đặt của phương Tây.

“Đa cực hóa đã trở thành hệ quả trực tiếp từ những nỗ lực thiết lập và duy trì bá quyền toàn cầu, là phản ứng của hệ thống quốc tế và của lịch sử trước khát vọng ám ảnh muốn sắp đặt tất cả trong một hệ thống thứ bậc, với phương Tây ở trên cùng. Sự thất bại của tham vọng đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông nói.

Sự xói mòn của dân chủ

Ông Putin khẳng định khái niệm dân chủ ở phương Tây đang bị thoái hóa.

“Các quy trình bầu cử dân chủ đã bị biến thành trò hề, những toan tính thao túng ý chí nhân dân – điều đó không hiệu quả. Chúng ta đã thấy ở Romania… và ở nhiều nước khác”, ông nêu ví dụ.

Năm 2024, Tòa án tối cao Romania đã hủy kết quả bầu cử Tổng thống vì cáo buộc gian lận và can thiệp từ bên ngoài, trong khi ứng viên dẫn đầu Calin Georgescu bị cấm tham gia bầu cử lại.

Ông Putin còn cho rằng các tổ chức như OSCE đã trở nên chính trị hóa và thiên lệch, còn Liên minh châu Âu không còn là “trung tâm văn minh hùng mạnh” như trước.

Phương Tây nên tập trung vào vấn đề của chính mình

Ông Putin bác bỏ cáo buộc rằng Nga có ý định tấn công EU hay NATO, nói rằng các chính trị gia gieo rắc nỗi sợ này hoặc là “vô cùng kém cỏi”, hoặc là “gian dối” với công chúng.

“Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn nhắn nhủ: hãy thư giãn, ngủ ngon, hoặc tập trung giải quyết vấn đề của chính mình”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi EU chú trọng đến khủng hoảng nhập cư và kinh tế.

Nga không thể yếu đuối

Theo ông Putin, lịch sử cho thấy sự yếu đuối là điều Nga không thể chấp nhận. “Với một số người, sự yếu đuối tạo ra cám dỗ, ảo tưởng rằng có thể giải quyết bất đồng với chúng ta bằng vũ lực”, ông nói.

Ông nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine đã biến quân đội Nga thành một trong những lực lượng “sẵn sàng chiến đấu nhất thế giới”, có khả năng “thích ứng nhanh chóng” với thách thức.

“Nếu chúng ta đang đối đầu với toàn bộ khối NATO… chúng ta phải tự tin, và chúng ta có sự tự tin đó”, ông nói.

Pháp hành xử như hải tặc

Trả lời câu hỏi về việc Pháp bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga để né lệnh trừng phạt, ông Putin so sánh đây với hành vi cướp biển. Ông cho rằng vụ việc chỉ nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề nội bộ.

“Người ta làm gì với hải tặc? Người ta tiêu diệt chúng. Còn có thể làm gì khác? Điều này không có nghĩa là ngày mai sẽ nổ ra chiến tranh trên đại dương, nhưng nguy cơ va chạm chắc chắn sẽ tăng mạnh”, ông cảnh báo.

Nga không phải “hổ giấy”

Ông Putin bác bỏ nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gọi Nga là “hổ giấy”, gợi ý rằng có thể ông Trump chỉ nói mỉa mai. Ông khẳng định quân đội Nga đang liên tục giành ưu thế và gây thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine.

“Tiếp theo thì sao? Nếu vậy thì hãy đi mà đối đầu với con hổ giấy này. Nhưng như các bạn thấy, thực tế trên chiến trường là khác”, ông nói.

Ông Putin cho biết Ukraine đã mất gần 45.000 binh sĩ chỉ trong riêng tháng 9, và nhấn mạnh Nga trên thực tế đang “đối đầu với toàn bộ NATO”. Đồng thời, ông khen ngợi ông Trump vì “sẵn sàng lắng nghe” lập luận của Nga trong các cuộc đàm phán.

Tên lửa Tomahawk không làm thay đổi cục diện

Ông Putin cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường, mà chỉ làm căng thẳng leo thang.

Dù một số hãng truyền thông phương Tây cho rằng ông Trump đang cân nhắc, Reuters hôm 3/10 đưa tin việc chuyển giao khó xảy ra vì Mỹ hiện không có tên lửa dư để viện trợ.

Theo ông Putin, việc cung cấp loại vũ khí này sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang mới”, đồng thời nhấn mạnh Ukraine không thể vận hành chúng nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ.

Vụ ám sát Charlie Kirk phơi bày rạn nứt trong xã hội Mỹ

Ông Putin gửi lời chia buồn đến gia đình nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk, người bị bắn tỉa sát hại ở Utah tháng trước.

Nhà lãnh đạo Nga gọi đây là “tội ác ghê tởm” và là “dấu hiệu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ”.

Theo RT