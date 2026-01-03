VinFast VF 3 và Limo Green sắp có bản mới, giá dự kiến tăng nhẹ

Phiên bản mới của VinFast VF 3 và Limo Green được nâng cấp trang bị, hỗ trợ tiện ích và an toàn, giúp tiếp cận khách hàng muốn xe điện giá hợp lý, tiện nghi đầy đủ.

VinFast chuẩn bị "làm mới" hai mẫu xe điện chủ lực ở nhóm phổ thông: VF 3 có thêm bản Plus nhiều trang bị hơn, còn Limo Green dự kiến bổ sung tính năng và đổi tên thành Limo Home. Điểm chung của cả hai là hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế: thêm tiện nghi, hỗ trợ lái, đổi lại giá có thể tăng nhẹ.

VinFast VF 3 có thêm bản Plus, giá dự kiến 315 triệu đồng

Sau khi VF 3 bản cải tiến mở bán từ tháng 11/2025, VinFast sắp bổ sung thêm phiên bản VF 3 Plus. Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, mẫu xe này được nâng cấp ở trang bị và đi kèm mức giá khoảng 315 triệu đồng, cao hơn 13 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn.

Việc tăng giá so với bản tiêu chuẩn chủ yếu đến từ việc VF 3 Plus được bổ sung các tiện ích cơ bản, hướng đến người dùng muốn có sẵn trang bị ngay từ đầu, hạn chế phát sinh chi phí lắp thêm.

VF 3 Plus có giá cao hơn bản tiêu chuẩn, đi kèm một số trang bị mới. Ảnh: VinFast.

Về trang bị, điểm nhấn của VinFast VF 3 Plus nằm ở các tính năng tiện nghi và hỗ trợ lái như camera lùi, gương chỉnh/gập điện giúp xoay trở an toàn hơn. Nội thất dự kiến vẫn kế thừa nền tảng của bản cải tiến, nổi bật với màn hình trung tâm lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, phù hợp nhu cầu dẫn đường, giải trí và liên lạc của người dùng Việt.

Khả năng vận hành của VF 3 Plus nhiều khả năng không thay đổi: xe dùng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm, đi kèm pin LFP dung lượng 18,64 kWh. Ở tầm giá dự kiến 315 triệu đồng, phiên bản Plus tạo ra lựa chọn trung gian đáng chú ý, tăng sức cạnh tranh với xe xăng hạng A và nhóm khách muốn chuyển sang xe điện nhưng vẫn cần đủ tiện nghi cơ bản ngay từ đầu.

Limo Green có thêm bản Limo Home, nâng cấp nhiều trang bị

Cùng thời điểm, dòng Limo Green cũng được hé lộ sắp có phiên bản mới. Theo một số nhân viên bán hàng VinFast, phiên bản mới của Limo Green sẽ mang tên Limo Home và được bổ sung loạt tính năng.

Ở ngoại thất, xe dự kiến có gương chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ. Cụm đèn LED phía trước gồm đèn chiếu sáng và đèn ban ngày giúp tăng khả năng nhận diện. Xe dùng lốp 19 inch với la-zăng hợp kim nhôm, treo trước MacPherson và có cửa sổ chỉnh điện auto 4 cánh. Phía sau là đèn hậu LED cùng các chi tiết nhận diện thương hiệu. Khoảng sáng gầm 185 mm được cho là giúp xe linh hoạt hơn khi đi phố và các đoạn đường xấu nhẹ.

Hướng tới người dùng cá nhân yêu cầu cao hơn về tiện nghi, VinFast Limo Green có thêm phiên bản Limo Home. Ảnh: VinFast.

Bên trong khoang lái, Limo Home được định hướng rõ hơn tới nhu cầu gia đình và dịch vụ khi tăng cường các tiện ích điều khiển và giải trí. Vô lăng tích hợp phím bấm giúp thao tác nhanh, đồng thời bổ sung ga tự động cơ bản để hỗ trợ những hành trình đều tốc. Cần số được chuyển sang dạng đặt sau vô lăng, đi kèm màn hình giải trí 10,1 inch và khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto.

Mẫu xe này cũng được hoàn thiện theo hướng xe gia đình đúng nghĩa với cấu hình 7 chỗ, ghế bọc giả da và hàng ghế thứ hai có thể chỉnh 4 hướng để tối ưu tư thế ngồi. Điều hòa nâng cấp lên loại hai vùng và bố trí thêm cửa gió cho hàng ghế sau, giúp khoang cabin dễ chịu hơn khi đi đủ tải. Các tính năng hỗ trợ quan sát như camera 360 độ và cảm biến lùi cũng xuất hiện nhằm tăng độ thuận tiện khi xoay trở trong đô thị.

Nếu VinFast sớm ra mắt, VF 3 Plus và Limo Home sẽ bổ sung thêm lựa chọn trong nhóm xe điện phổ thông. Việc nâng trang bị tiêu chuẩn trong khi giá dự kiến chỉ điều chỉnh nhẹ có thể giúp hai mẫu xe tiếp cận tốt hơn nhóm khách hàng ưu tiên sự tiện dụng và bài toán chi phí sử dụng.