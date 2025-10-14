20.000 bình nước Lavie giả được bán ra thị trường

Lê Văn Viết và đồng phạm bị cáo buộc sản xuất các bình nước Lavie giả với chi phí khoảng 10.000 đồng/bình, sau đó bán ra thị trường với giá gần 70.000 đồng/bình.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với 4 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 2/10, đơn vị kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (37 tuổi) tại xã Phù Đổng l, Hà Nội), qua đó phát hiện, bắt quả tang các bị can đang dùng bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước).

Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19l và 18,5l.

Xưởng sản xuất nước Lavie của Lê Văn Viết. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại nhà xưởng đặt tại xã Phù Đổng, Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các ô tô tải để vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau đó, các bình nước giả được trà trộn với những bình nước Lavie chính hãng, bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội cho biết trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng phạm sản xuất, bán ra thị trường khoảng 100 bình nước Lavie giả. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng, được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng.

Viết đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Từ tháng 3 đến hết ngày 1/10, Viết đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an TP đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của Lê Văn Viết trong thời gian qua để thu hồi các bình nước chưa được tiêu thụ ra thị trường.