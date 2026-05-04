Đà Nẵng đón hơn 1,4 triệu lượt khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Hồ Xuân Mai
Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng (từ 25/4 - 3/5) ước đạt hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách tăng trưởng kéo theo công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75-80%; trong đó công suất khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 90-95%.

Du khách theo dõi đêm Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng.

Cũng trong dịp lễ năm nay, Đà Nẵng đón 1 chuyến tàu biển STAR VOYAGER cập cảng Tiên Sa đưa hơn 2.500 du khách và nhân viên trên tàu đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, Rừng dừa Cẩm Thanh…

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, việc thu hút khách đến Đà Nẵng tăng cao so với cùng kỳ 2025 nhờ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, công tác truyền thông, quảng bá du lịch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, cộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ lễ, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách như: Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề (diễn ra từ ngày 29/4-3/5); Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” (diễn ra từ 25/4-3/5, tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động văn hoá – thể thao – du lịch nổi bật); Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản”; Lễ hội Áo dài Đà Nẵng năm 2026 (từ 24/4 - 26/4)… đã thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, góp phần thu hút lượng khách đến Đà Nẵng.

Clip: Biển Đà Nẵng chật kín người trong dịp lễ 30/4-1/5/2026.

#Du lịch #Đà Nẵng #Lễ 30/4-1/5

Bờ sông Hàn kín người xem gala "Tổ quốc bình yên"

Gala “Tổ quốc bình yên” là “thước phim” sân khấu sống động, tái hiện chặng đường 80 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Hàng chục nghìn người dân đã tập trung ven bờ sông Hàn để theo dõi chương trình.

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.

Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.

Gala "Tổ quốc bình yên" mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.