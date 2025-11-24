12 đường bay Trung – Nhật bỏ toàn bộ chuyến, 50% tour du lịch Nhật của Trung Quốc bị hủy

Căng thẳng Trung – Nhật leo thang khiến hàng loạt chuyến bay từ nhiều địa phương Trung Quốc đến sân bay Kansai (Osaka) bị hủy, 12 tuyến bay Trung-Nhật bị hủy toàn bộ.

Do quan hệ hai nước đột ngột xấu đi và chính phủ Trung Quốc kêu gọi người dân tránh du lịch Nhật Bản, tình trạng này đã nhanh chóng phản ánh vào giá vé máy bay và tour du lịch. Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 24/11 đã có 12 tuyến bay Trung – Nhật hủy toàn bộ chuyến, và nhiều công ty lữ hành Trung Quốc ghi nhận làn sóng hủy tour, với hơn 50% khách hủy đơn.

Chuyên gia du lịch Nhật Bản, blogger Lin Shibi cho biết, điều bất ngờ là cư dân mạng Trung Quốc, Nhật Bản đều phản ứng… giống hệt nhau: đồng loạt “vỗ tay”, cho rằng tình hình này là “đáng mừng”.

Làn sóng hủy tour Nhật Bản do quan hệ xấu đi

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Trung Quốc phẫn nộ trước phát ngôn về đảo Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, tại Quốc hội Nhật Bản. Cụ thể là tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ nghị viện vào ngày 7/11, bà Takaichi nói rằng nếu có một “tình huống đe dọa đến sự tồn vong” của Nhật Bản liên quan đến một hành động quân sự hoặc phong tỏa đối với đảo Đài Loan thì Nhật Bản có thể xem xét việc sử dụng quyền tự vệ tập thể để can thiệp.

Bà cũng nói rằng việc đưa ra quyết định có can thiệp hay không sẽ dựa vào “tình hình cụ thể” khi sự cố xảy ra, chứ không phải là khẳng định sẽ luôn can thiệp.

Khi Trung Quốc yêu cầu bà Takaichi rút lại tuyên bố, bà từ chối.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Yahoo! News.

Trung Quốc coi việc Nhật Bản thảo luận khả năng can thiệp quân sự vào Đài Loan là “can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc” và “vi phạm nghiêm trọng” nguyên tắc một Trung Quốc mà Nhật Bản từng thừa nhận; đồng thời ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ.

Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân tạm thời tránh du lịch hoặc du học Nhật Bản, đồng thời các hãng hàng không Trung Quốc mở chính sách miễn phí đổi – trả vé đi Nhật cho đến cuối năm, dẫn đến hơn 540.000 vé bị hủy.

Theo Tân Kinh Báo, sau thông báo của chính quyền, nhiều công ty lữ hành Trung Quốc lập tức chứng kiến số lượng hủy tour tăng vọt. Một lãnh đạo công ty lớn cho biết ước tính một nửa số tour Nhật đã bị khách hủy.

Tỷ lệ hủy chuyến tăng vọt: 12 tuyến chạm mốc 100%

Dữ liệu từ nền tảng Flight Manager (DAST) của công ty Trung Quốc Vigor Tianhui cho thấy tỷ lệ hủy chuyến trên các đường bay Trung – Nhật tới sân bay Kansai trong tuần này tăng mạnh, sẽ đạt đỉnh 21,6% vào ngày 27/11 – mức cao nhất trong một tháng qua.

Một số tuyến có tỷ lệ hủy cao nhất: Thiên Tân – Kansai: 65%; Nam Kinh – Kansai: 59,4%; Quảng Châu – Kansai: 31,3%; Thượng Hải – Kansai: 30,1%; Vô Tích – Kansai: 28,6%.

Hãng hàng không Đông Phương đã hủy toàn bộ các chuyến bay từ sân bay Phố Đông đi Kansai (Osaka). Ảnh: Sina.

Ngoài ra, tính đến hôm nay (24/11), có tổng cộng 12 tuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản, bao gồm các đường bay đến Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Osaka Kansai… đã hủy 100% chuyến bay.

Theo truyền thông Trung Quốc, danh sách 12 tuyến bay Trung-Nhật đã hủy toàn bộ các chuyến bay, gồm: Tianjin Binhai — Osaka Kansai, Nanjing Lukou — Osaka Kansai, Guangzhou Baiyun — Osaka Kansai, Shanghai Pudong — Osaka Kansai, Wuxi Shuofang — Osaka Kansai, Beijing Daxing — Osaka Kansai, Beijing Capital — Sapporo New Chitose, Chongqing — Tokyo Narita, Shanghai Pudong — Fukuoka, Chengdu Tianfu — Sapporo, Hangzhou — Osaka Kansai và Yuncheng — Nagoya.

Cư dân mạng Trung – Nhật...cùng vui

Chuyên gia du lịch Nhật nick “Lin Shibi” (Lâm Thị Bích, tên thật là Khổng Tường Kỳ) cho biết trên Facebook: ông theo dõi bình luận của cư dân mạng tại Trung Quốc, Nhật Bản, thấy điều bất ngờ là cả hai bên đều đồng loạt “vỗ tay tán thưởng”.

Theo phân tích của ông: Người Nhật thấy lượng du khách Trung Quốc giảm thì… vui mừng, cho biết họ có thể trở lại các điểm du lịch vốn quá đông du khách Trung Quốc trước đây. Du khách Trung Quốc thì tính chuyện chuyển hướng sang Hàn Quốc, hoặc du lịch trong nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2025 đã có 7,5 triệu du khách Trung Quốc tới Nhật, chi tiêu gần 52 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Một số bình luận nổi bật: “Khi Nhật quen với việc không có khách Trung Quốc mà không thiệt hại gì, thì lần sau chiêu này (của Trung Quốc) sẽ hết tác dụng”; “Tôi chuẩn bị đi Tokyo ngày kia, lần đầu tiên thấy mình… ủng hộ chính sách của chính phủ như vậy”; “Tưởng là cuộc chiến ngoại giao – du lịch căng thẳng, ai ngờ bình luận lại hòa bình đến thế?”.

Theo thống kê của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, số lượng du khách Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản năm 2024 đạt 6,98 triệu lượt, tăng 187,9% so với năm 2023. Trong chín tháng đầu năm nay, gần 7,5 triệu du khách Trung Quốc đại lục đã đến Nhật Bản. Ước tính, du khách Trung Quốc đã chi tiêu 8,1 nghìn tỷ yen (51,92 tỷ USD) tại Nhật Bản, chiếm khoảng 21% tổng chi tiêu của khách nước ngoài ở Nhật, trở thành nhóm khách du lịch nước ngoài chi nhiều nhất.

Theo Sina, Singtao, Yahoo!