VNG mang dịch vụ tài chính số của MSB lên Zalo

MSB ra mắt mini app MSB ngay trên Zalo, người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải app ngân hàng. Mô hình này giúp người dùng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng trên Zalo, đơn giản quy trình đăng ký, sử dụng dịch vụ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã hợp tác chiến lược, mang dịch vụ tài chính số của MSB lên nền tảng Zalo.

Theo đó, MSB ra mắt mini app MSB ngay trên Zalo, cho phép người dùng mở tài khoản thanh toán qua liên kết VNeID mà không cần tải ứng dụng ngân hàng. Mô hình này giúp khách hàng trải nghiệm các tiện ích ngân hàng truyền thống ngay trên Zalo, đồng thời đơn giản hóa quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Mini App MSB còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ người dùng xuyên suốt quá trình trải nghiệm, từ tư vấn, hướng dẫn mở tài khoản đến thực hiện các giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Việc triển khai dịch vụ tài chính số ngay trên Zalo, nền tảng với 78 triệu người dùng thường xuyên sẽ giúp MSB tiếp cận nhóm khách hàng mới dễ dàng hơn, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG chia sẻ: "Với năng lực công nghệ của VNG và sự am hiểu thị trường tài chính của MSB, chúng tôi kỳ vọng hợp tác này sẽ tạo ra những trải nghiệm tài chính số đột phá nhưng thân thiện với người dùng, góp phần thúc đẩy sâu rộng quá trình chuyển đổi số, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội".

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng MSB, bằng việc tận dụng nền tảng số quen thuộc như Zalo và loại bỏ rào cản về công nghệ, khách hàng, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh và khách hàng trẻ, có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng, linh hoạt và dễ dàng hơn.

Theo báo cáo mới nhất, đến cuối năm 2024, có hơn 3.465 Zalo Mini App đang hoạt động trên Zalo, với hơn 31 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng cho thấy tiềm năng và sức hút lớn của mô hình này trong kết nối và phục vụ người dùng số.

Bên cạnh đó, theo Statista, mô hình Mini App có thể giúp tiết kiệm tới 40% chi phí phát triển so với xây dựng ứng dụng riêng, khẳng định hiệu quả cho doanh nghiệp.