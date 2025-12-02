“Cha đẻ” Zalo Vương Quang Khải ngồi ghế Phó Chủ tịch VNG

Ông Vương Quang Khải, thành viên hội đồng quản trị VNG đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 27/11.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) đã bầu ông Vương Quang Khải giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2025 – 2030, quyết định bổ nhiệm ông Vương Quang Khải có hiệu lực từ ngày 27/11/2025.

Trước khi ngồi vào "ghế nóng", ông Khải là đồng sáng lập, Phó Tổng Giám Đốc thường trực cấp cao kiêm thành viên HĐQT.

VNG cho biết quyết định bổ nhiệm ông Khải nhằm hỗ trợ Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh trong công tác tổ chức, điều hành, thay mặt Chủ tịch khi được ủy quyền. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường năng lực ra quyết định chiến lược trong giai đoạn mở rộng nhanh. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, thiết lập sự phân định rõ ràng về trách nhiệm trong công tác quản trị, giám sát.

Ông Vương Quang Khải sinh năm 1979, có bằng kỹ sư công nghệ thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia (Mỹ).

Sau khi đi du học, ông về Việt Nam vào năm 2007. Ông đã xây dựng cổng thông tin Zing và dịch vụ nhắn tin Zalo. Gần đây, ông tập trung vào lĩnh vực AI, phát triển trợ lý Kiki và công nghệ xử lý giọng nói.

Về tình hình kinh doanh quý III/2025, doanh thu thuần VNG đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Công ty báo lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng) do chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là chi phí bán hàng. Còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức lãi hơn 7 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 7.697 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) với 4.919 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại từ quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet, nhạc chờ và bản quyền bài hát.

Tính chung 3 quý, VNG báo lỗ sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ 596 tỷ đồng.

Kết quả này cũng có thể đánh giá là "tích cực", khi so sánh với mức lỗ sau thuế mà VNG dự kiến trong năm nay là 620 tỷ đồng.