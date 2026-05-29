Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.

Theo quy định, số thẻ nhà báo gồm 9 chữ số do hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên.

Mẫu thẻ được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp mã QR xác thực trực tuyến. Mặt trước có ảnh người được cấp ở góc trên bên trái, bên dưới là mã QR nhận diện thông tin. Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo. Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

Thẻ nhà báo 2026 sẽ tích hợp mã QR xác thực trực tuyến. Ảnh: Bộ VHTT và Du lịch.

Ngoài các thông tin cá nhân như họ tên, bút danh, năm sinh và cơ quan công tác, thẻ còn thể hiện số thẻ, ngày cấp và thời hạn sử dụng. Phía dưới bên phải là chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cùng dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo; đồng thời quản lý dữ liệu và xác thực thông tin thẻ theo quy định.

Thẻ có kích thước chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày 0.76mm, được làm bằng nhựa PVC và cán mờ hai mặt. Mặt trước có nền màu vàng, in hình hoa sen ở trung tâm cùng họa tiết trống đồng. Mặt sau có nền màu đỏ, trang trí hoa văn trống đồng, hình hoa sen và quốc huy.