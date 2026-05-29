Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia làm Vụ trưởng Vận tải và ATGT

Ông Lê Kim Thành, tân Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho biết việc được lãnh đạo Bộ Xây dựng tin tưởng giao trọng trách vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi cá nhân.

Ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 nhân sự là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Hoàng Triệu Long, Phó chi cục trưởng Chi cục tại TP.HCM thuộc Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA 85.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban QLDA Thăng Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Bình tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng.

Đối với 6 cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình công tác tại nhiều vị trí, chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thực tế quá trình công tác cho thấy, 6 cán bộ đều thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị nơi công tác, từ đó góp phần vào thành tích chung của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện, giúp đỡ để các cán bộ được bổ nhiệm có thể nắm bắt công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ; xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Kim Thành, tân Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông cho biết việc được lãnh đạo Bộ Xây dựng tin tưởng giao trọng trách vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi cá nhân.

Nhận thức rõ yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước, ông Thành khẳng định cá nhân ông và các cán bộ được bổ nhiệm ngày hôm nay sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan tham mưu của Bộ, để hoàn thành các mục tiêu được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực xây dựng và kết cấu hạ tầng trong thời gian tới.