Tổng thuật: Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số"

Hội thảo được tổ chức để trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18, hoàn thiện Luật Đất đai, biến đất đai thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số.

Sáng nay 20/8, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử VietTimes (Hội Truyền thông số Việt Nam -VDCA) phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành, hiệp hội, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18 để làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn lắng nghe, trao đổi và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân về những định hướng lớn trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18 và hoàn thiện Luật Đất đai. Biến đất đai thành động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện hiệp hội sẽ trình bày các tham luận chuyên đề, trong đó, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày tham luận “Những vấn đề cốt yếu cần tháo gỡ trong pháp luật đất đai, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”, TS.Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính) trình bày tham luận “Quản lý Nhà nước về giá đất”. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch GP.Invet trình bày tham luận “Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của nhà đầu tư, góc nhìn từ doanh nghiệp”.

Tiếp sau là phiên thảo luận mở do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ và Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên điều phối, tạo nên không gian trao đổi đa chiều giữa các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.