Tổng thuật: Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số"

Tổng thuật: Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số"

Nhóm PV
Nhóm PV
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hội thảo được tổ chức để trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18, hoàn thiện Luật Đất đai, biến đất đai thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số.

Sáng nay 20/8, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử VietTimes (Hội Truyền thông số Việt Nam -VDCA) phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành, hiệp hội, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18 để làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn lắng nghe, trao đổi và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân về những định hướng lớn trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18 và hoàn thiện Luật Đất đai. Biến đất đai thành động lực phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện hiệp hội sẽ trình bày các tham luận chuyên đề, trong đó, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày tham luận “Những vấn đề cốt yếu cần tháo gỡ trong pháp luật đất đai, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số”, TS.Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính) trình bày tham luận “Quản lý Nhà nước về giá đất”. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch GP.Invet trình bày tham luận “Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của nhà đầu tư, góc nhìn từ doanh nghiệp”.

Tiếp sau là phiên thảo luận mở do PGS.TS Nguyễn Đình Thọ và Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên điều phối, tạo nên không gian trao đổi đa chiều giữa các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Từ khoá:

Luật đất đai Nghị quyết 18
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

CAND thời đại số: Từ "lá chắn" an ninh đến "kiến trúc sư" xã hội số

80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân CAND thời đại số: Từ "lá chắn" an ninh đến "kiến trúc sư" xã hội số

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi tư duy từ gốc. Lực lượng Công an nhân dân đang vươn lên trở thành trụ cột trong bảo vệ chủ quyền số, cải cách hành chính, kiến tạo xã hội hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội phát hiện xe khách vi phạm thông qua hệ thống camera. Ảnh: VTC News.

80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân AI và Big Data - Trợ thủ đắc lực của lực lượng công an

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng mạnh mẽ AI và Big Data đang trở thành "trợ thủ đắc lực" của lực lượng Công an nhân dân, giúp nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.