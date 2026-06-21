Bản sắc nhà báo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không chỉ là công nghệ sẽ thay thế con người đến đâu, mà quan trọng hơn đâu là giá trị cốt lõi định hình bản sắc nhà báo.

AI làm thay đổi diện mạo tòa soạn và tư duy tác nghiệp

Nhà báo Lê Đức Sảo - bút danh Lê Thọ Bình, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

Trong lịch sử báo chí, sự chuyển dịch từ báo in sang báo điện tử từng được coi là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh, lại mang dáng dấp của một cuộc “đảo chính mềm”, không ồn ào nhưng sâu sắc đối với phương thức làm báo.

Trang 1“AI có thể mô phỏng sự đồng cảm, nhưng nó không có ký ức, không có trải nghiệm, không có những tổn thương hay niềm vui để thực sự hiểu con người. Sự tin cậy, vốn được xây dựng qua thời gian và đạo đức nghề nghiệp, là thứ không thể lập trình” Nhà báo Lê Đức Sảo

Nếu internet giúp tăng tốc độ lan truyền thông tin, thì AI đang trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra thông tin, đặt lại câu hỏi về vai trò cốt lõi của nhà báo trong chuỗi giá trị nội dung.

Trước hết là sự thay đổi về tốc độ và quy mô. Những bản tin tài chính, kết quả thể thao, thông báo doanh nghiệp hay dự báo thời tiết, vốn có cấu trúc rõ rang, giờ đây có thể được xử lý và sản xuất bởi thuật toán chỉ trong vài giây.

Một nhà báo lành nghề có thể mất hàng chục phút để hoàn thiện một bản tin ngắn, trong khi AI tạo ra hàng nghìn phiên bản tương tự gần như tức thì, với độ chính xác dữ liệu rất cao. Điều này không chỉ gia tăng áp lực cạnh tranh mà còn buộc các tòa soạn tái cấu trúc quy trình vận hành, loại bỏ những công việc lặp lại, tập trung vào các khâu đòi hỏi tư duy sâu và giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ hai, AI đang làm thay đổi căn bản cách tiếp cận và phân phối tin tức. Nhờ các thuật toán học máy, nội dung không còn được phát đi theo kiểu “một cho tất cả” mà được cá nhân hóa đến từng độc giả. Mỗi người khi truy cập sẽ thấy một “tờ báo riêng”, được thiết kế dựa trên lịch sử đọc và hành vi tương tác.

Quy trình biên tập truyền thống, vốn dựa nhiều vào kinh nghiệm và trực giác, nay được bổ sung – thậm chí bị chi phối bởi dữ liệu thời gian thực. AI không chỉ dự báo xu hướng mà còn tham gia định hình nội dung nào được ưu tiên, nội dung nào bị đẩy xuống.

Tuy nhiên, chính sự “thông minh” này cũng đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại. Khi thuật toán ưu tiên những gì dễ thu hút và giữ chân người đọc, liệu báo chí có bị cuốn vào vòng xoáy của nội dung giật gân, nông cạn? Khi mọi thứ được tối ưu hóa theo hành vi người dùng, vai trò định hướng dư luận của báo chí có bị suy giảm? Và khi AI ngày càng “viết giỏi”, ranh giới giữa sản phẩm báo chí và sản phẩm máy móc liệu có còn rõ ràng?

Những giá trị cốt lõi và bản sắc nhân văn mà AI không thể chạm tới

Dù AI có thể viết một bài luận mạch lạc, tóm tắt thông tin nhanh chóng hay thậm chí bắt chước phong cách của các cây bút nổi tiếng, nó vẫn chỉ là một hệ thống xử lý xác suất ngôn ngữ. Có những địa hạt mà ở đó, trí tuệ nhân tạo mãi mãi chỉ đứng ngoài cánh cửa, bởi thiếu đi yếu tố căn bản nhất: trải nghiệm sống và cảm xúc của con người.

Yếu tố đầu tiên và cũng là nền tảng của báo chí chính là sự hiện diện tại hiện trường. Báo chí không chỉ là việc truyền đạt thông tin, mà còn là việc ghi nhận nhịp đập của đời sống.

Một nhà báo có mặt tại hiện trường có thể cảm nhận những điều không thể đo đếm: sự căng thẳng trong không khí, ánh mắt của nhân vật, những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. AI không thể ngửi thấy mùi khói, không thể nghe được âm sắc run rẩy của một lời kể, và càng không thể cảm nhận được sự im lặng đầy ám ảnh trong những khoảnh khắc quan trọng. Chính những chi tiết ấy tạo nên chiều sâu và sức nặng cho tác phẩm báo chí.

Thứ hai là tư duy phản biện và trách nhiệm xã hội. AI có thể tổng hợp hàng nghìn nguồn tin, nhưng nó không có lập trường đạo đức. Nó không biết thế nào là đúng - sai theo nghĩa giá trị, không có khả năng đứng về phía những người yếu thế hay đặt câu hỏi trước những bất công.

Trong khi đó, nhà báo không chỉ là người ghi chép sự kiện, mà còn là người chất vấn quyền lực, bảo vệ sự thật và góp phần định hình các chuẩn mực xã hội. Trong một thế giới đầy rẫy tin giả và công nghệ deepfake, vai trò của nhà báo như một “người gác cổng” càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhà báo sẽ không chiến thắng bằng tốc độ hay số lượng, mà bằng chiều sâu tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp và sự ấm áp của tâm hồn Nhà báo Lê Đức Sảo

Cuối cùng, báo chí là một nghệ thuật của sự kết nối giữa người với người. Một cuộc phỏng vấn thành công không chỉ phụ thuộc vào câu hỏi, mà còn vào sự tin cậy và cảm xúc giữa hai con người. Nhà báo giỏi không chỉ khai thác thông tin, mà còn biết lắng nghe, thấu cảm và tạo ra không gian để nhân vật bộc lộ những điều sâu kín nhất.

AI có thể mô phỏng sự đồng cảm, nhưng nó không có ký ức, không có trải nghiệm, không có những tổn thương hay niềm vui để thực sự hiểu con người. Sự tin cậy, vốn được xây dựng qua thời gian và đạo đức nghề nghiệp, là thứ không thể lập trình.

Chiến lược thích nghi và tư duy “cộng tác” thay vì “đối đầu”

Trước làn sóng AI tràn vào tòa soạn, lựa chọn khôn ngoan không phải là chống lại hay né tránh, mà là học cách thích nghi và tận dụng. Nhà báo trong kỷ nguyên mới cần một tư duy linh hoạt hơn, sẵn sàng thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Nhà báo Lê Thọ Bình trong một lần phỏng vấn Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trước hết là làm chủ công nghệ. AI nên được nhìn nhận như một cộng sự, một công cụ giúp gia tăng năng suất và hiệu quả công việc. Những nhiệm vụ như tổng hợp dữ liệu, dịch thuật, bóc băng hay tìm kiếm thông tin có thể được giao cho AI, giúp nhà báo tiết kiệm thời gian cho những công việc quan trọng hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng AI đòi hỏi kỹ năng và sự tỉnh táo: biết đặt câu lệnh đúng, biết kiểm chứng kết quả và không phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Tiếp theo là quay về với giá trị cốt lõi ở một tầm cao mới. Khi tin tức nhanh và đơn giản đã bị AI chiếm lĩnh, nhà báo cần chuyển hướng sang những nội dung chuyên sâu, phân tích đa chiều và có giá trị lâu dài. Những phóng sự điều tra, những bài viết mang tính phát hiện, những góc nhìn độc đáo sẽ trở thành “đặc sản” mà máy móc khó có thể thay thế. Nhà báo không còn chỉ là người đưa tin, mà phải trở thành người giải thích, người dẫn dắt và người tạo ra ý nghĩa.

Cuối cùng là việc xây dựng một khung đạo đức mới trong tác nghiệp. Trong bối cảnh AI có thể tạo ra nội dung hàng loạt, sự minh bạch và trung thực sẽ trở thành yếu tố phân biệt quan trọng. Nhà báo cần rõ ràng về mức độ sử dụng AI trong sản phẩm của mình, đồng thời giữ vững nguyên tắc kiểm chứng và chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung. Đạo đức nghề nghiệp không những không giảm đi, mà còn phải được củng cố mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số.

AI có thể thay đổi cách chúng ta làm báo, nhưng không thể thay đổi bản chất của báo chí. Mục tiêu tối thượng vẫn là tìm kiếm sự thật và phục vụ lợi ích công chúng. Trong cuộc cạnh tranh với máy móc, nhà báo sẽ không chiến thắng bằng tốc độ hay số lượng, mà bằng chiều sâu tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp và sự ấm áp của tâm hồn.

Nghề báo không biến mất trong kỷ nguyên AI, nó đang tái sinh. Đó là một quá trình lột xác có thể đau đớn, nhưng cần thiết. Những nhà báo biết kết hợp sức mạnh của công nghệ với giá trị nhân văn sẽ không chỉ tồn tại, mà còn dẫn dắt tương lai của truyền thông. Khi thuật toán ngày càng hoàn thiện, chính con người, với tất cả sự phức tạp và cảm xúc, mới là yếu tố làm nên sự khác biệt không thể thay thế.