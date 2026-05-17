Con trai của Elon Musk khiến một sản phẩm thủ công Trung Quốc "cháy hàng"

Chiếc túi đầu hổ thủ công do con trai Elon Musk mang tại Bắc Kinh bất ngờ gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Sản phẩm nhanh chóng cháy hàng, thương hiệu tăng vọt người theo dõi.

Chiếc túi hình đầu hổ do Trung Quốc sản xuất mà cậu con trai nhỏ của Elon Musk mang theo tại Bắc Kinh đã tạo nên làn sóng quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Cậu bé X Æ A-Xii, con trai 6 tuổi của Elon Musk, mặc áo khoác lụa phong cách Trung Hoa và đeo chiếc túi màu nâu có hình mặt hổ khi tới Đại lễ đường Nhân dân cùng cha tại Bắc Kinh. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ông chủ Tesla nằm trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh kết thúc hôm thứ Sáu.

Truyền thông Trung Quốc cho biết chiếc túi được sản xuất bởi Yaxiaoqi Handmade, một công ty có trụ sở tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc.

Tối 15/5, sản phẩm này đã “cháy hàng” trên nền tảng thương mại điện tử Taobao nhưng vẫn cho phép đặt trước với giá 338 nhân dân tệ (khoảng 50 USD).

Công ty cho biết lượng bán ra đã tăng hơn 10 lần so với mức trung bình mỗi ngày, trong khi buổi phát trực tiếp quảng bá sản phẩm thu hút hàng trăm người xem. Nhiều người thúc giục hãng “tận dụng làn sóng viral”.

Cửa hàng hiện có hơn 390.000 người theo dõi trên nền tảng này.

Sản phẩm được khâu thủ công hoàn toàn – quy trình có thể kéo dài nhiều tuần.

Chiếc túi được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống có từ thời nhà Đường. Ảnh: Weibo.

Thương hiệu này nói với truyền thông địa phương rằng thiết kế chiếc túi lấy cảm hứng từ phong tục dân gian cổ xưa của Trung Quốc, trong đó trẻ em thường đội mũ hoặc đi giày hình đầu hổ.

Kiểu trang phục này có nguồn gốc từ khu vực trung tâm của triều đại nhà Đường (618-907) ở tây bắc Trung Quốc, tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, đồng thời được tin là mang lại thịnh vượng và sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc cho rằng đây là hình thức quảng bá rất tốt cho văn hóa truyền thống, trong khi nhiều người khác bày tỏ mong muốn mua chiếc túi này.

“Thật sự quá dễ thương. Tôi cũng muốn mua một chiếc cho các con trai của mình,” một người dùng viết.

Chiếc áo khoác phong cách Trung Hoa màu xanh xám nhạt mà cậu bé mặc cũng thu hút chú ý. Các báo cáo truyền thông cho biết nó được làm từ lụa dâu tằm nguyên chất và do công ty Shui Cai Chu sản xuất.

Theo SCMP