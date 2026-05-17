Ông Trump tuyên bố tiêu diệt “phó thủ lĩnh toàn cầu của IS” trong chiến dịch bí mật tại châu Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc đột kích phối hợp giữa lực lượng Mỹ và Nigeria đã tiêu diệt Abu-Bilal al-Minuki – nhân vật mà ông mô tả là “phó thủ lĩnh toàn cầu của IS”. Tổng thống Nigeria cho biết chiến dịch diễn ra tại một khu căn cứ ở lưu vực hồ Chad.

Lực lượng Mỹ và Nigeria đã tiến hành một chiến dịch chung tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Tổng thống Donald Trump thông báo trong hôm 16/5, đồng thời khẳng định chiến dịch này đã “làm suy yếu nghiêm trọng” mạng lưới khủng bố.

Abu-Bilal al-Minuki là “nhân vật số hai của IS trên toàn cầu” và là “kẻ khủng bố hoạt động tích cực nhất thế giới”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông nói thêm rằng al-Minuki “tưởng rằng có thể ẩn náu ở châu Phi, nhưng hắn không biết rằng chúng tôi có các nguồn tin luôn theo dõi mọi hoạt động của hắn”.

Ông Trump cho biết cuộc đột kích “được lên kế hoạch tỉ mỉ” này được tiến hành theo chỉ đạo của ông, với sự tham gia của lực lượng Mỹ và Nigeria. Ông cũng cảm ơn chính phủ Nigeria vì đã phối hợp trong “nhiệm vụ phức tạp” này.

“Việc loại bỏ hắn đã khiến hoạt động toàn cầu của IS suy giảm nghiêm trọng,” ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu xác nhận vụ tấn công trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy, mô tả đây là “một chiến dịch táo bạo phối hợp, giáng đòn nặng nề vào hàng ngũ của Nhà nước Hồi giáo”.

“Các đánh giá ban đầu xác nhận việc tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS bị truy nã, Abu-Bilal Al-Manuki [Minuki]… cùng nhiều trợ lý thân cận của hắn, trong một cuộc tấn công vào khu căn cứ của hắn tại lưu vực hồ Chad,” ông cho biết.

“Nigeria đánh giá cao quan hệ hợp tác với Mỹ trong việc thúc đẩy các mục tiêu an ninh chung.”

Al-Minuki, một công dân Nigeria, đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đưa vào danh sách “khủng bố toàn cầu đặc biệt nguy hiểm” năm 2023 vì vai trò lãnh đạo trong IS.

Hoạt động chủ yếu tại khu vực Sahel, al-Minuki vươn lên trở thành lãnh đạo cấp cao của văn phòng al-Furqan thuộc IS – mạng lưới được tổ chức Counter Extremism Project, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các nhóm cực đoan, mô tả là một trong những nhánh hoạt động mạnh và lâu đời nhất của IS.

Chiến dịch lần này diễn ra sau khi chính quyền Trump mở các đợt không kích nhằm vào IS tại Nigeria hồi tháng 12 năm ngoái, sau nhiều tháng vận động tại Mỹ liên quan tới vấn đề người theo đạo Thiên Chúa ở Nigeria, theo Washington Post.

Trước đó, ông Trump từng cáo buộc chính phủ Nigeria “sát hại người Thiên Chúa giáo” và đe dọa sẽ can thiệp bằng biện pháp quân sự “nổ súng dữ dội”, gây ra làn sóng hoang mang và lo ngại tại quốc gia châu Phi này.

Nigeria – quốc gia có hơn 230 triệu dân – có cơ cấu dân số gần như chia đều giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Một số cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ gần ngang bằng, trong khi khảo sát khác cho thấy khoảng 45% dân số theo Thiên Chúa giáo và 55% theo Hồi giáo.

Các nhà phân tích cho rằng tình trạng xung đột tại Nigeria ảnh hưởng tới người dân bất kể tôn giáo, với các đợt bạo lực xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước.

Ông Trump trước đây cũng từng tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS khi đó là Abu Bakr al-Baghdadi vào tháng 10/2019. Theo ông Trump, al-Baghdadi đã kích nổ áo bom tự sát trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở tây bắc Syria.

Theo WP