Vụ sập cẩu tháp ở công trường dự án Hiyori Aqua Tower khiến 1 người tử vong tại chỗ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ vụ gãy cần cẩu tháp xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Hiyori Aqua Toơer trên địa bàn phường Sơn Trà làm 1 người tử vong.

Sáng 24/10, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ gãy cần cẩu tháp xảy ra tại công trường thi công Dự án Chung cư Hiyori Aqua Toơer trên địa bàn phường Sơn Trà.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng gửi Bộ Nội vụ sáng 24/10, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 23/10, làm một công nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi), trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ); nay là phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp cường của cần trục tháp phía trên bị đứt, khiến cần cẩu gãy, rơi xuống đập vào người nạn nhân, làm anh tử vong tại chỗ.

Nhà thầu và chủ đầu tư huy động phương tiện để khắc phục sự cố gãy cần cẩu tại công trình dự án Hiyori Aqua Tower.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (trụ sở tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có mặt hiện trường để xử lý vụ việc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.