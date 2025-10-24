Công an vào cuộc điều tra vụ sập cẩu tháp tại công trình Hiyori Aqua Tower

"Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin", Chủ tịch phường Sơn Trà nói.

Sáng 24/10, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ sập cẩu tháp tại công trình Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower (Chung cư Tháp Đại Dương, địa chỉ lô A2-1 lô số 03 đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Công ty CP kỹ thuật xây dựng DINCO làm tổng thầu thi công.

"Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin. Khi có kết luận điều tra chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi", ông Đinh Vui, Chủ tịch phường Sơn Trà nói.

Như VietTimes đã đưa tin, chiều 23/10, một vụ tai nạn lao động nguy hiểm xảy ra tại công trình Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower. Theo đó, trong quá trình thi công, cần cẩu tháp dùng vận chuyển vật liệu lên cao bất ngờ gãy gập ở độ cao hơn 20 m, hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy cáp cần cẩu cũng bị đứt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt hiện trường để xử lý vụ việc, tuy nhiên vẫn chưa ai lên tiếng về nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại gây ra từ vụ việc.

Tối 23/10, lãnh đạo Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Sở Nội vụ để kiểm tra các vấn đề liên quan đến an toàn lao động tại công trình này.

Cáp của cẩu tháp bị đứt bung.

Được biết, Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower được khởi công vào ngày 10/9/2024, do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư; Công ty CP kỹ thuật xây dựng DINCO làm tổng thầu; giám sát bởi tư vấn giám sát Artelia Việt Nam.

Chung cư Hiyori Aqua Tower được thiết kế với quy mô 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng số 202 căn hộ và dự kiến bàn giao vào quý III/2026. Tại thời điểm khởi công, chủ đầu tư dự án cam kết về chất lượng công trình và sau khi hoàn thành, đây là khu dân cư cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn đón khách quốc tế.

Hiện hiện trường vụ tai nạn đang được phong toả để phục vụ công tác điều tra.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.