Gãy cẩu tháp tại công trình Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower

Ngày 23/10, một vụ tai nạn lao động nguy hiểm xảy ra tại công trình Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower (địa chỉ lô A2-1 lô số 03 đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Clip: Cần cẩu tháp tại công trình Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị gãy.

Ghi nhận tại hiện trường, cần cẩu tháp bị gãy cần, dây cáp bị đứt tung ở độ cao hơn 20m, lực lượng công nhân rời công trình ra ngoài. Tính đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa lên tiếng về nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại gây ra từ vụ việc.

Được biết, Dự án chung cư Hiyori Aqua Tower (Chung cư Tháp Đại Dương) được khởi công vào ngày 10/9/2024, do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư; Công ty CP kỹ thuật xây dựng DINCO làm tổng thầu; giám sát bởi tư vấn giám sát Artelia Việt Nam.

Ảnh Bạn đọc cung cấp

Chung cư Hiyori Aqua Tower được thiết kế với quy mô 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng số 202 căn hộ, được xây dựng tại lô A2-1 lô số 03 đường Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và dự kiến bàn giao vào quý III/2026. Tại thời điểm khởi công, chủ đầu tư dự án cam kết về chất lượng công trình và sau khi hoàn thành, đây là khu dân cư cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn đón khách quốc tế.

Cận cảnh cáp cẩu bị đứt. Ảnh Bạn đọc cung cấp

Tối 23/10, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và đang phối hợp với Sở Nội vụ để kiểm tra các vấn đề liên quan đến an toàn lao động.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.