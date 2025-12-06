Vụ mỹ phẩm Mailisa: Thứ trưởng Bộ Y tế nói về lý do thu hồi và công tác quản lý, hậu kiểm

Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin về lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm của Mailisa sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời giải thích về cơ chế quản lý và hậu kiểm mỹ phẩm.

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, đặt câu hỏi liên quan vụ việc tại Thẩm mỹ viện Mailisa, phóng viên đề nghị Bộ Y tế cung cấp thông tin chi tiết về việc đình chỉ, thu hồi toàn bộ sản phẩm đã được công bố và lưu hành trên thị trường trong thời gian dài.

Việc đình chỉ, thu hồi chỉ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đặt ra vấn đề liệu có tồn tại lỗ hổng trong công tác quản lý, giám sát và hậu kiểm, khiến các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vẫn lưu hành mà chưa bị phát hiện?

Trả lời vấn đề trên Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết việc thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, quản lý thẩm mỹ viện Mailisa, là dựa vào Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Thông tư 06/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Qua kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định, nên Bộ Y tế đã thu hồi, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngừng kinh doanh các sản phẩm này trên thị trường và nền tảng trực tuyến.

Về cơ chế quản lý sản phẩm mỹ phẩm, Thứ trưởng Hà cho hay việc quản lý căn cứ vào Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, Nghị định 93/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mỹ phẩm và Thông tư 06 quản lý mỹ phẩm cùng các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Việc quản lý mỹ phẩm hiện nay theo cơ chế doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra sau.

Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan Nhà nước để được đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa ra lưu thông. Các cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố, thông qua quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất, và ưu tiên kiểm tra đối với các doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ.

Trả lời về việc có hay không có lỗ hổng trong quản lý mỹ phẩm khi công ty bị khởi tố, điều tra thì Bộ Y tế mới đình chỉ, thu hồi sản phẩm, ông Hà cho rằng với cơ chế trên, doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra sau.

Còn câu hỏi về việc có hay không có lỗ hổng trong quản lý không được Thứ trưởng trả lời cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ nêu rằng cơ chế này được thực hiện theo đúng quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết. Cơ chế này cũng tương tự như quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển.

Cơ chế tạo điều kiện hội nhập quốc tế, giúp doanh nghiệp tuân thủ và kinh doanh chính thức, đưa các sản phẩm chất lượng phục vụ người dân.

"Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ, ngành, địa phương khác như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, và các tỉnh, thành phố", ông Hà nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Q.P.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh thời gian tới, Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm. Đặc biệt, sẽ rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm. Tham mưu Chính phủ ban hành quy định về quảng cáo mỹ phẩm, sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe mạnh đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý, truy xuất nguồn gốc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

"Tăng cường quản lý về kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội", Thứ trưởng Bộ Y tế nói và cho biết các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.