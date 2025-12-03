Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Clip: Khoảnh khắc camera nhà dân ghi cảnh hố tử thần nuốt 2 ô tô ở Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Camera nhà dân ven đường ghi lại khoảnh khắc hố tử thần bất ngờ xuất hiện bên hông công trình Capital Square (đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng), kéo theo hai ô tô và một người rơi xuống hố sâu.

Clip: Camera người dân ghi lại cảnh hố tử thần nuốt ô tô ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng Hố tử thần

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Người mua nhà trả góp "đuối sức" khi lãi vay tăng cao

Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm. 