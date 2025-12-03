Clip: Khoảnh khắc camera nhà dân ghi cảnh hố tử thần nuốt 2 ô tô ở Đà Nẵng

Camera nhà dân ven đường ghi lại khoảnh khắc hố tử thần bất ngờ xuất hiện bên hông công trình Capital Square (đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng), kéo theo hai ô tô và một người rơi xuống hố sâu.
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Hồi 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 và di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30km/h.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.
Chia sẻ về Công ước Hà Nội, Đại sứ lưu động, Trưởng đoàn Hà Lan Ernst Noorman nói rằng các quốc gia đã phải thảo luận rất kỹ để bảo đảm cả quyền riêng tư cá nhân và nhu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm mạng.
“Tội phạm mạng không chỉ là chuyện công nghệ, mà là câu chuyện về con người” – Đại sứ Israel Yaron Mayer nói và khẳng định việc dùng hình ảnh người khác không xin phép là đi ngược lại giá trị đạo đức và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.
Sáng 21/12, gần như toàn bộ tàu thuyền của ngư dân phường Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được ngư dân chủ động đưa lên bờ nhằm ứng phó với bão số 12.
Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, một văn kiện được xem là “bộ khung pháp lý toàn cầu” nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Sau hàng loạt dự án tiền mã hóa bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo như AntEx, Matrix Chain, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận khủng và chiêu trò mượn danh người nổi tiếng để huy động vốn.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Nhấn mạnh mối đe dọa an ninh mạng từ AI, ông Richard Holland, Cố vấn cấp cao, Kiến trúc sư An ninh bảo mật ngân hàng Quốc gia Australia tại Việt Nam, cảnh báo kẻ gian có thể giả mạo xác thực bằng giọng nói để uỷ quyền giao dịch.
Ông Ngô Quốc Hưng, Tổng giám đốc VinRobotics đã chia sẻ về hành trình chế tạo các nguyên mẫu robot công nghiệp "Made in Vietnam" và hướng phát triển tương lai của VinRobotics.
Khi người dùng gõ câu hỏi trên Google hay Bing, đằng sau giao diện đơn giản đó là một thế giới các thuật toán phức tạp cùng hàng loạt robot tự động nhằm cung cấp kết quả nhanh và chính xác nhất.
Chế độ máy bay (Airplane mode) là một chức năng quen thuộc trên điện thoại thông minh hiện nay, nhưng không phải ai cũng nắm rõ bản chất và tác dụng thực sự của nó.
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.
Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.
"Lần đầu được bắt tay Bác, tôi xúc động vô cùng” – ký ức gặp Bác Hồ trong ngày tập duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1/1955) vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ quân y nay đã 93 tuổi.
Các sản phẩm UAV (máy bay không người lái) và robot đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trên hành trình phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra vào tối 26/8, tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (Đà Nẵng).