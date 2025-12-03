Đường trung tâm TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện hố tử thần, 2 ô tô bị "nuốt chửng"

Ghi nhận tại hiện trường, hố tử thần rộng chừng 20 m2, sâu hơn 2m đã "nuốt chửng" 2 ô tô đậu gần đó và 1 ô tô ở vị trí bấp bênh.

Clip: Hố tử thần nuốt 2 ô tô ở Đà Nẵng

Chiều 3/12, một hố tử thần bất ngờ xuất hiện bên hông công trình dự án Capital Square Đà Nẵng (đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải) đã nuốt chửng 2 ô tô khiến người dân địa phương lo sợ.

Theo người dân địa phương, vào khoảng 14h20 cùng ngày, người dân sống gần khu vực cho biết nền đường bất ngờ nứt toác và ngay sau đó mặt đường sụt xuống tạo nên hố tử thần.

Ghi nhận tại hiện trường, hố tử thần rộng chừng 20 m2, sâu hơn 2m đã nuốt chửng 2 ô tô đậu gần đó và 1 ô tô ở vị trí bấp bênh.

Hiện trường hố tử thần trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Vị trí hố tử thần nằm trên đường Nguyễn Công Trứ đoạn gần ngã 4 Ngô Quyền hướng về phía đường Trần Hưng Đạo. Ngay sát hố tử thần là công trình thi công dự án Capital Square Đà Nẵng.

Cũng theo người dân địa phương, thời gian gần đây, mặt đường khu vực lân cận hố tử thần trên đường Nguyễn Công Trứ xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng chục mét. Và chiều nay, khi tại khu vực có mưa to thì xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng tiến hành phong toả đoạn đường.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải xác nhận thông tin trên. Ông cho hay, 2 ô tô đang đậu trên đường thì bị sụp hố. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

2 ô tô bị hố tử thần nuốt chửng đang được cứu hộ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đoạn đường đã được tạm phong tỏa để khắc phục sự cố, ứng cứu hai ô tô. Hiện cơ quan chức năng chưa lên tiếng nguyên nhân vụ việc và đang kiểm tra làm rõ.