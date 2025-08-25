Vụ chàng trai 19 tuổi bị bạn gái bán sang Myanmar với giá 14.000 USD gây rúng động Trung Quốc

Một tòa án tại Trung Quốc sẽ mở phiên xét xử vụ án liên quan đến một thiếu nữ 17 tuổi bị cáo buộc bán bạn trai 19 tuổi cho một trung tâm lừa đảo ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD).

Nạn nhân, được gọi là Hoàng (Huang), đã được băng nhóm lừa đảo trả tự do vào cuối tháng 6 sau khi gia đình anh nộp 350.000 nhân dân tệ (48.000 USD) tiền chuộc. Anh bị giam giữ gần 4 tháng, trong suốt thời gian đó thường xuyên bị đánh đập, dẫn đến mất thính lực.

Vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục sau khi chị gái của Hoàng chia sẻ câu chuyện về nỗi khổ của em trai, theo báo Xiaoxiang Morning Herald.

Hoàng quen bạn gái họ Chu (Zhou) tại một phòng bi-a ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, vào tháng 10 năm ngoái. Anh nhanh chóng đem lòng yêu cô và dọn đến sống chung trong căn hộ thuê.

Chu nói với Hoàng rằng cô đến từ tỉnh Phúc Kiến, cha mẹ cô có nhiều khoản đầu tư khắp Trung Quốc. Vì Hoàng đang thất nghiệp, Chu đã thuyết phục anh sang Myanmar tìm việc, nói rằng gia đình cô cũng có kinh doanh ở đó.

Ngày 2/2, Hoàng cùng Chu bay sang Thái Lan mà không báo cho gia đình.

“Chúng tôi chỉ biết em trai đang ở Thái Lan khi thấy bài đăng trên mạng xã hội của nó”, chị gái Hoàng cho biết.

Sau đó, cả hai đến biên giới Thái Lan – Myanmar, nơi một người đàn ông có vũ trang xuất hiện, tịch thu hộ chiếu và điện thoại của Hoàng. Trong lúc bị kiểm soát, Hoàng năn nỉ Chu cho mượn điện thoại để “chơi một lúc”, và cô đồng ý. Anh đã lợi dụng cơ hội để gửi tin cầu cứu về cho gia đình, và họ lập tức báo cảnh sát Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hoàng kể rằng anh bị đưa vào một khu phức hợp ở Myanmar có tên Kaixuan. Tại đây, đầu anh bị cạo trọc và anh được “huấn luyện” để tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông. Anh phải làm việc 16–20 tiếng mỗi ngày. Vì không thành công trong việc lừa đảo, Hoàng thường xuyên bị quản lý đánh bằng gậy sắt vào thắt lưng và tát mạnh vào tai. Hậu quả, anh bị điếc và sụt hơn 10 kg.

Sau đó, kẻ cầm đầu quyết định thả Hoàng nếu gia đình anh trả tiền chuộc, vì chúng đã bỏ ra 100.000 tệ để “mua” anh từ Chu. Với sự giúp đỡ của Hội thương mại Triều Sán tại Myanmar trong quá trình thương lượng, gia đình Hoàng chấp nhận chi 350.000 tệ để anh được thả.

Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6. Còn Chu bị bắt ngay sau khi trở lại Trung Quốc, sau 10 ngày du lịch ở Thái Lan.

Phiên tòa xét xử ban đầu dự kiến diễn ra cuối tháng 7, nhưng đã bị hoãn sang thời gian chưa xác định. Theo lời chị gái Hoàng, cảnh sát cho biết vụ án rất khó khăn vì việc thu thập chứng cứ ở nước ngoài vô cùng phức tạp.

“Em trai tôi si tình đến mức bị bạn gái tẩy não hoàn toàn”, chị gái Hoàng nói. “Con bé này mới 17 tuổi, ai có thể tưởng tượng nó lại làm ra chuyện độc ác đến vậy?”.