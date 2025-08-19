Chàng trai 19 tuổi trở thành lãnh đạo trẻ nhất nước Anh

George Finch, nghị sĩ 19 tuổi của Anh, chưa từng bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử, cũng chưa có bạn gái, nhưng đã trở thành lãnh đạo trẻ nhất nước Anh và được xem là nhân vật huyền thoại trên chính trường.

Theo Daily Mail, George Finch hiện vẫn sống cùng bố mẹ, chưa biết lái xe, chưa từng có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, cũng chưa bao giờ bỏ phiếu trong bầu cử (ở kỳ bầu cử gần nhất cậu còn chưa đủ tuổi). Mới năm ngoái, cậu vẫn chỉ chuẩn bị bước vào đại học để học ngành chính trị và quan hệ quốc tế.

Daily Mail cho biết, George Finch được xem là “thần đồng mới nhất” của Đảng Cải cách Anh (Reform UK), là “niềm hy vọng lớn lao trong tương lai”. Ở tuổi 19, Finch được cho là “lãnh đạo nghị viện trẻ nhất lịch sử Vương quốc Anh”.

Finch chia sẻ: “Người ta so sánh tôi với William Pitt trẻ (24 tuổi đã làm Thủ tướng) hay Alexander Đại đế (Alexander the Great), nhưng tôi chỉ là George mà thôi. Tuy nhiên, quả thật mọi người rất để ý đến chuyện tuổi tác”. Daily Mail nhấn mạnh, việc bàn chuyện Finch có thể trở thành Thủ tướng trong tương lai hay không vẫn còn quá sớm, nhưng sự thăng tiến nhanh chóng của cậu thì quả thật phi thường.

Trước khi giành được ghế đại diện quận Bedworth Central trong cuộc bầu cử năm nay, Finch từng làm nghị viên thanh niên, coi hoạt động chính trị địa phương như một việc “ngoài giờ”. Khi đồng sự trong Đảng Cải cách là Rob Howard phải từ chức Chủ tịch vì lý do sức khỏe, Finch đã tiếp quản chiếc ghế thủ lĩnh đảng này.

Kết quả bỏ phiếu hồi tháng trước đã chính thức xác nhận Finch làm người lãnh đạo đảng. Tất cả diễn ra quá nhanh: cậu vẫn đang trong kỳ nghỉ hè đại học, chưa chắc sẽ có thể vừa học vừa làm chính trị. Finch nghiêng về việc xin tạm hoãn hoặc nghỉ học và đã trao đổi với nhà trường về chuyện này, nhưng trường trả lời “chưa biết nên xử lý ra sao”.

Hiện tại, Finch đang nắm giữ ngân sách 400 triệu bảng Anh, được đánh giá là người thông minh và có năng lực. Nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi vừa qua, cuộc đời cậu đã thay đổi chóng mặt. Finch cho biết, mấu chốt là giành được niềm tin của nhân dân, Đảng Cải cách và nghị viện – và cậu đã có được điều đó.

Cha của Finch – ông Stuart – từng làm trong ngành xây dựng nhưng buộc phải bỏ nghề sau khi bị mắc chứng nhiễm trùng máu. Mẹ cậu – bà Amy – vốn là thợ làm tóc, sau quay lại học đại học rồi trở thành một hộ lý chăm sóc người khuyết tật. Em gái 14 tuổi của Finch mắc hội chứng rối loạn thần kinh chức năng và cần được giáo dục đặc biệt. Chính hoàn cảnh gia đình như thế đã khiến Finch sớm trưởng thành.

Finch nói: “Thậm chí trước khi đảm nhiệm chức trách nghị viên, tôi đã phải học cách nghiên cứu, cách viết email, cách điền biểu mẫu HCP (ủy quyền y tế). Gia đình tôi không được hỗ trợ đúng mức. Bố mẹ tôi đảm nhận phần lớn công việc, tôi chỉ cố gắng phụ giúp mà thôi”.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng nghị viện thành phố, việc đầu tiên Finch làm là đối đầu với Thị trưởng Monica Fogarty, phản đối việc treo cờ cầu vồng LGBTQ trong tháng Pride. Cậu gửi thư yêu cầu gỡ bỏ cờ, nhưng bà Monica từ chối. Sau đó, lá cờ được hạ xuống (dù chỉ vì Pride Month kết thúc), điều này được xem là một chiến thắng của Finch.

Cậu nhấn mạnh: “Một quan chức không qua bầu cử lại ra lệnh cho một lãnh đạo dân cử có quyền lực hiến định phải làm gì ư? Đó không phải là dân chủ. Vấn đề ở đây là: ai có quyền treo cờ trong nghị viện? Rõ ràng không phải là họ”.