Chủ nhân của ngôi "nhà đinh" nổi tiếng Trung Quốc phải chuyển đi vì tiếng ồn giao thông

“Con mắt Kim Khê”, ngôi nhà đinh nổi tiếng nhất tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vừa bị chủ nhân bỏ lại vì không chịu nổi tiếng ồn xe cộ suốt ngày đêm.

Ngôi nhà đặc biệt này từng gây chấn động truyền thông Trung Quốc hồi tháng 4, khi tuyến cao tốc xây dựng vòng quanh nó chính thức thông xe. Giống như nhiều chủ “nhà đinh” khác trên khắp đất nước, ông Huang Ping (tên giả) đã từ chối lời đề nghị đền bù từ chính quyền địa phương và quyết định bám trụ, ngay cả khi tất cả những hộ dân khác trong khu vực đều dời đi.

Được biết, cụm từ "nhà đinh" (nail house) chỉ những ngôi nhà, tòa nhà không chịu giải tỏa ở Trung Quốc. Chủ sở hữu những công trình này chỉ chịu nhượng bộ nếu được đền bù một khoản tiền mà họ cho là xứng đáng.

Có thời điểm ông Hoàng được đưa ra mức đền bù khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (tương đương 223.000 USD), nhưng ông không chấp nhận điều kiện thanh toán thành hai đợt. Quyết định này sau đó trở thành điều hối tiếc, bởi chính quyền đã chọn phương án xây hẳn tuyến đường vòng quanh ngôi nhà, biến nó thành “nhà đinh” bị cô lập.

Ngôi nhà nằm trơ trọi trên tuyến đường cao tốc. Ảnh: OC.

Khi xe cộ bắt đầu lưu thông từ tháng 4, căn nhà hoàn toàn không có cách âm, nhìn từ trên cao giống như một con mắt nằm giữa cao tốc, đã trở nên gần như không thể ở được. Ông Huang và gia đình cố gắng cầm cự, nhưng tiếng ồn liên miên và rung lắc từ xe tải lớn đi qua đã buộc họ phải rời bỏ. Không rõ gia đình chuyển đi từ khi nào, nhưng từ tháng trước, người dân đã phát hiện cửa kính vỡ và cỏ dại mọc um tùm quanh nhà.

Trong trao đổi với truyền thông địa phương, ông Huang xác nhận gia đình đã bỏ lại “Con mắt Kim Khê” vì không chịu nổi tiếng xe cộ. Họ hiện thuê nhà tại một thị trấn gần đó và chưa biết số phận ngôi nhà cũ sẽ ra sao. Ngay cả nếu ngôi nhà bị phá bỏ, ông Huang cũng chỉ nhận được một phần nhỏ so với khoản bồi thường ban đầu.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người chế giễu quyết định của ông: “Một người phải có trái tim thép mới chịu nổi sự chế nhạo của cả làng”.

“Thực lòng mà nói, ở vùng núi hẻo lánh này, nếu không có đường xá được xây dựng để cải thiện đời sống, thì căn nhà ấy bán được bao nhiêu? Có ai mua không?”, một người khác nói.