Thủ tướng giao Bộ Công an xử lý nghiêm vi phạm giết mổ, làm lây lan dịch bệnh

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26 chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương.

Cùng với đó, lực lượng chức năng còn phát hiện việc làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường.

Thủ tướng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, đưa sản phẩm động vật không đủ điều kiện ra tiêu thụ trên thị trường.

Tinh thần chỉ đạo được Thủ tướng quán triệt là kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi hợp thức hóa quy định của pháp luật đối với cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Lợn dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Thủ tướng giao lãnh đạo địa phương chỉ đạo tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Các lực lượng của địa phương cần giám sát chặt chẽ tại cơ sở thu gom, giết mổ gia súc; tăng cường kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cùng với xử lý trách nhiệm người đứng đầu, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ; chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Bộ Công an được Thủ tướng giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động giết mổ; nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Khởi tố 4 cán bộ Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội) do Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) làm chủ. Đây là cơ sở cung cấp lượng thịt lợn lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và một số doanh nghiệp cung ứng thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra xác định Nguyễn Thị Hiền đã tổ chức giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội giết mổ tập trung rồi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ kiểm dịch nhằm bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt trên được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát – đơn vị từng cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Các bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra khởi tố 8 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền; Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội); Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ba bị can gồm Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ – Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội); Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984), đều là cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ – Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Riêng Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật – Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.